ΗΠΑ: Επανεκλέγεται στο Ιλινόι ο Ελληνοαμερικανός Αλέξανδρος Γιαννούλιας

Snapshot Ο Αλέξανδρος Γιαννούλιας επανεξελέγη πολιτειακός γραμματέας του Ιλινόι, εξασφαλίζοντας δεύτερη τετραετή θητεία.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η έκδοση αδειών οδήγησης, η καταχώριση οχημάτων και η τήρηση δημόσιων αρχείων.

Ο Γιαννούλιας γεννήθηκε στο Σικάγο από Έλληνες μετανάστες και είχε επαγγελματική καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ με τον Πανιώνιο.

Η πολιτική του καριέρα ξεκίνησε το 2006 ως πολιτειακός ταμίας του Ιλινόι και συνεχίστηκε με την εκλογή του στη θέση του πολιτειακού γραμματέα το 2022.

Διεκδικεί τον δημαρχιακό θώκο του Σικάγου στις εκλογές του 2027 για να συνεχίσει την πολιτική του πορεία. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη εκλογική επιτυχία για την ελληνοαμερικανική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Δημοκρατικός Αλέξανδρος Γιαννούλιας επανεξελέγη στη θέση του πολιτειακού γραμματέα (Secretary of State) του Ιλινόι, επικρατώντας της Ρεπουμπλικανής Νταϊάν Χάρις.

Ο Γιαννούλιας, ο οποίος ανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση τον Ιανουάριο του 2023, εξασφαλίζει δεύτερη τετραετή θητεία σε ένα από τα σημαντικότερα διοικητικά αξιώματα της πολιτείας. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η έκδοση αδειών οδήγησης, η καταχώριση οχημάτων, η τήρηση δημόσιων αρχείων και η λειτουργία υπηρεσιών που εξυπηρετούν εκατομμύρια πολίτες.

Από τα γήπεδα της Ελλάδας στην αμερικανική πολιτική

Γεννημένος στο Σικάγο από Έλληνες μετανάστες, ο Γιαννούλιας διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα. Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, είχε αγωνιστεί επαγγελματικά στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, φορώντας τη φανέλα του Πανιωνίου.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε από τη θέση του πολιτειακού ταμία του Ιλινόι, στην οποία εξελέγη το 2006, σε ηλικία μόλις 30 ετών, ενώ αργότερα επέστρεψε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής με την εκλογή του το 2022 στη σημερινή του θέση.

Η επανεκλογή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Γιαννούλιας διεκδικεί και τον δημαρχιακό θώκο του Σικάγου στις εκλογές του 2027, επιδιώκοντας να συνεχίσει την πολιτική του πορεία σε ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών.