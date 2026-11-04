Νίκη για τον Ελληνοαμερικανό Κρις Πάππας – Εκλέγεται γερουσιαστής στο Νιου Χάμσαϊρ

Snapshot Ο Ελληνοαμερικανός Κρις Πάππας εκλέγεται για πρώτη φορά στη Γερουσία των ΗΠΑ από το Νιου Χάμσαϊρ.

Ο Πάππας νίκησε τον πρώην γερουσιαστή Τζον Σουνούνου, σύμφωνα με την εκτίμηση του Decision Desk HQ.

Προηγουμένως, ο Πάππας εκπροσωπούσε το Νιου Χάμσαϊρ στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αντικαθιστά τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, η οποία δεν διεκδίκησε νέα θητεία.

Η νίκη του Πάππα διατηρεί τη γερουσιαστική έδρα υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών έναντι των Ρεπουμπλικανών. Snapshot powered by AI

Σημαντική εκλογική νίκη για τον Ελληνοαμερικανό Κρις Πάππας, ο οποίος εκλέγεται για πρώτη φορά στη Γερουσία των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο.

Ο Κρις Πάππας επικράτησε του πρώην γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων Τζον Σουνούνου στο Νιου Χάμσαϊρ, σύμφωνα με την εκτίμηση του Decision Desk HQ.

Ο Πάππας, ο οποίος μέχρι σήμερα εκπροσωπούσε την πολιτεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διαδέχεται τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, η οποία αποφάσισε να μην διεκδικήσει νέα θητεία.

Η επικράτησή του επιτρέπει στους Δημοκρατικούς να διατηρήσουν μια έδρα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης με τους Ρεπουμπλικανούς.