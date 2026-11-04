Νίκη για τον Ελληνοαμερικανό Κρις Πάππας – Εκλέγεται γερουσιαστής στο Νιου Χάμσαϊρ
Ο Κρις Πάππας επικράτησε του πρώην γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων Τζον Σουνούνου
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- Ο Ελληνοαμερικανός Κρις Πάππας εκλέγεται για πρώτη φορά στη Γερουσία των ΗΠΑ από το Νιου Χάμσαϊρ.
- Ο Πάππας νίκησε τον πρώην γερουσιαστή Τζον Σουνούνου, σύμφωνα με την εκτίμηση του Decision Desk HQ.
- Προηγουμένως, ο Πάππας εκπροσωπούσε το Νιου Χάμσαϊρ στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
- Αντικαθιστά τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, η οποία δεν διεκδίκησε νέα θητεία.
- Η νίκη του Πάππα διατηρεί τη γερουσιαστική έδρα υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών έναντι των Ρεπουμπλικανών.
Σημαντική εκλογική νίκη για τον Ελληνοαμερικανό Κρις Πάππας, ο οποίος εκλέγεται για πρώτη φορά στη Γερουσία των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο.
Ο Κρις Πάππας επικράτησε του πρώην γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων Τζον Σουνούνου στο Νιου Χάμσαϊρ, σύμφωνα με την εκτίμηση του Decision Desk HQ.
Ο Πάππας, ο οποίος μέχρι σήμερα εκπροσωπούσε την πολιτεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διαδέχεται τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, η οποία αποφάσισε να μην διεκδικήσει νέα θητεία.
Η επικράτησή του επιτρέπει στους Δημοκρατικούς να διατηρήσουν μια έδρα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης με τους Ρεπουμπλικανούς.
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