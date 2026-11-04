Νίκη για τον Ελληνοαμερικανό Κρις Πάππας – Εκλέγεται γερουσιαστής στο Νιου Χάμσαϊρ

Ο Κρις Πάππας επικράτησε του πρώην γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων Τζον Σουνούνου

Γιάννης Φιλιππάκος

Νίκη για τον Ελληνοαμερικανό Κρις Πάππας – Εκλέγεται γερουσιαστής στο Νιου Χάμσαϊρ
Rep. Chris Pappas, D-N.H., speaks during a news conference on the Equality Act at the Capitol, Tuesday, April 29, 2025, in Washington. (AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ελληνοαμερικανός Κρις Πάππας εκλέγεται για πρώτη φορά στη Γερουσία των ΗΠΑ από το Νιου Χάμσαϊρ.
  • Ο Πάππας νίκησε τον πρώην γερουσιαστή Τζον Σουνούνου, σύμφωνα με την εκτίμηση του Decision Desk HQ.
  • Προηγουμένως, ο Πάππας εκπροσωπούσε το Νιου Χάμσαϊρ στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
  • Αντικαθιστά τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, η οποία δεν διεκδίκησε νέα θητεία.
  • Η νίκη του Πάππα διατηρεί τη γερουσιαστική έδρα υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών έναντι των Ρεπουμπλικανών.
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Σημαντική εκλογική νίκη για τον Ελληνοαμερικανό Κρις Πάππας, ο οποίος εκλέγεται για πρώτη φορά στη Γερουσία των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο.

Ο Κρις Πάππας επικράτησε του πρώην γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων Τζον Σουνούνου στο Νιου Χάμσαϊρ, σύμφωνα με την εκτίμηση του Decision Desk HQ.

Ο Πάππας, ο οποίος μέχρι σήμερα εκπροσωπούσε την πολιτεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, διαδέχεται τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, η οποία αποφάσισε να μην διεκδικήσει νέα θητεία.

Η επικράτησή του επιτρέπει στους Δημοκρατικούς να διατηρήσουν μια έδρα που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της εκλογικής μάχης με τους Ρεπουμπλικανούς.

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