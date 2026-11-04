Πρώτη αντίδραση Τραμπ στο Truth Social: «Αν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, θα είχαμε σαρώσει»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε την αυτοκριτική μετά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών και δήλωσε ότι αν ήταν υποψήφιος, το κόμμα του θα είχε κερδίσει σαρωτικά.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν σημαντικές έδρες στη Νότια και Βόρεια Καρολίνα και επανεκλέχθηκε ο Τζον Όσοφ στη Τζόρτζια.

Τα αμερικανικά μέσα προβλέπουν ότι οι Δημοκρατικοί θα ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει από τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν λες και ήταν υποψήφιος, αλλά μετά τις εκλογές απέδωσε τις απώλειες στην απουσία του από το ψηφοδέλτιο. Snapshot powered by AI

Την ώρα που οι Δημοκρατικοί καταγράφουν σημαντικά κέρδη στις ενδιάμεσες εκλογές και οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο Truth Social.

Με μια σύντομη ανάρτηση, υποστήριξε ότι το κόμμα του θα είχε πετύχει σαρωτική νίκη εάν το δικό του όνομα βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο.

«Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο και, αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει σαρωτικά! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η παρέμβασή του έρχεται μετά τις νίκες των Δημοκρατικών στη Νότια και τη Βόρεια Καρολίνα, όπου απέσπασαν δύο έδρες της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά και την επανεκλογή του Τζον Όσοφ στη Τζόρτζια. Παράλληλα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προβλέπουν ότι οι Δημοκρατικοί θα ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής, ενώ η μάχη για τη Γερουσία παραμένει ανοιχτή.

Έχει πάντως ενδιαφέρον ότι, τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας, ο ίδιος ο Τραμπ καλούσε τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν σαν να βρισκόταν εκείνος στο ψηφοδέλτιο. Μετά τα πρώτα αποτελέσματα, επέλεξε να επικαλεστεί ακριβώς την απουσία του για να εξηγήσει τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

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