Τραμπ στους FT: Δεν σχεδιάζουμε νέους μαζικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν – «Παίρνουμε όσα θέλουμε»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για νέους μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι έχουν επιτύχει τους στόχους τους στην αντιπαράθεση με την Τεχεράνη.

Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ είχαν αμυντικό χαρακτήρα και στόχευαν ιρανικές αντιαεροπορικές δυνάμεις.

Παρά τις στρατιωτικές ενέργειες, η Ουάσιγκτον διατηρεί ανοιχτή την προοπτική διπλωματικής λύσης.

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών, υποβαθμίζοντας το ενδεχόμενο μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης αλλά αφήνοντας ανοιχτές επιλογές απέναντι στο Ιράν. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σχεδιάζουν, προς το παρόν, να επαναλάβουν αεροπορικούς βομβαρδισμούς μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη στους Financial Times, ανήμερα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Στη διάρκεια της εξάλεπτης συνομιλίας του με τη βρετανική εφημερίδα, ο Τραμπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εξέλιξη της αντιπαράθεσης με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται κοντά στην επίτευξη των στόχων της. «Φαίνεται ότι εξασφαλίζουμε όλα όσα θέλουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας πάντως να αποκλείσει το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στη σκιά των αμερικανικών πληγμάτων στα Στενά του Ορμούζ

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν στον απόηχο των περιορισμένων αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι επιθέσεις είχαν αμυντικό χαρακτήρα και στόχευαν ιρανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούσαν αντιαεροπορικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών μέσων.

Παρά τη νέα στρατιωτική εμπλοκή, η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να αφήνει περιθώρια για διπλωματική διευθέτηση, με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Η χρονική συγκυρία των δηλώσεων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Τραμπ επέλεξε, την ημέρα που κρινόταν ο συσχετισμός δυνάμεων στο Κογκρέσο, να υποβαθμίσει το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης, διατηρώντας ωστόσο ανοιχτές τις επιλογές του απέναντι στην Τεχεράνη.

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