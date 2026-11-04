Τραμπ: Διαθέτω την απόλυτη εξουσία ακόμη κι αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί

Ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει για να μιλήσει σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν από την αίθουσα «Cross Hall» του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον.

Snapshot Ο Τραμπ δηλώνει ότι διαθέτει απόλυτη εξουσία μέσω του δικαιώματος βέτο, ακόμη και αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Είναι έτοιμος να ασκήσει βέτο σε νομοσχέδια των Δημοκρατικών και αποδέχεται το προσωνύμιο «κύριος Βέτο».

Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν πιθανή απώλεια ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά ο Τραμπ παραμένει αισιόδοξος για το πρόγραμμα του.

Οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου ενισχύουν τις εκτελεστικές εξουσίες του Τραμπ ανεξάρτητα από το Κογκρέσο.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι το βέτο του θα αναγκάσει τους Δημοκρατικούς να συνάψουν διακομματικές συμφωνίες μαζί του. Snapshot powered by AI

.Ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι έτοιμος να ασκήσει «τεράστια εξουσία» αν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Διαθέτω την απόλυτη εξουσία — ονομάζεται “βέτο”», δήλωσε ο Τραμπ στο CBS News σε μια αποκλειστική συνέντευξη πριν κλείσουν οι κάλπες όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αναλάβουν οι Δημοκρατικοί τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι έτοιμος να ασκήσει βέτο σε νομοσχέδια των Δημοκρατικών, αν χρειαστεί, και δέχεται με χαρά το προσωνύμιο «κύριος Βέτο», ως περιγραφή της στάσης του απέναντι στους Δημοκρατικούς, σε περίπτωση που αυτοί κερδίσουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή στη Γερουσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αλάσκα. Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 AP

Οι δημοσκοπικές εταιρείες προβλέπουν ορισμένες απώλειες για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ στα τέλη Οκτωβρίου, δημοσκόπηση του CBS News έδειξε ότι οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να χάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ παρέμεινε αισιόδοξος όταν ρωτήθηκε για τις πιθανότητες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δήλωσε ότι, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα και τη σύνθεση του Κογκρέσου το επόμενο έτος, αισθάνεται σίγουρος για την ικανότητά του να προωθήσει το πρόγραμμά του τα επόμενα δύο χρόνια.

Σημείωσε ότι οι πρόσφατες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχουν δώσει σε αυτόν και στην κυβέρνησή του τη δυνατότητα να ασκούν εκτεταμένες εκτελεστικές εξουσίες εντός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ακόμη κι αν το Κογκρέσο προσπαθήσει να τον εμποδίσει.

Ο Τραμπ πιστεύει επίσης ότι το δικαίωμα βέτο που διαθέτει θα μπορούσε τελικά να αναγκάσει τους Δημοκρατικούς να συνάψουν διακομματικές συμφωνίες μαζί του, σε περίπτωση που καταφέρουν να κερδίσουν έδαφος. «Ιστορικά, ασκείς βέτο για μερικούς μήνες και μετά έρχονται και λένε: “Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία”», δήλωσε ο Τραμπ.