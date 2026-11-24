Snapshot Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς ξεκινούν νέες κινητοποιήσεις με τρακτέρ στη Λάρισα και τον Βόλο από τις 23 Νοεμβρίου.

Η πρώτη διαμαρτυρία αφορά την καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων για ζημιές από παγετό στον Απρίλιο του 2025.

Στις 24 Νοεμβρίου προγραμματίζεται μηχανοκίνητη πορεία και συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου.

Αγρότες θα συμμετάσχουν στη γενική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 25 Νοεμβρίου με περιορισμένο αριθμό τρακτέρ για να αναδείξουν τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Πανελλαδική σύσκεψη στις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια Λάρισας θα καθορίσει τη στάση και ενδεχόμενα πανελλαδικά μπλόκα πριν τα Χριστούγεννα. Snapshot powered by AI

Νέα περίοδο κινητοποιήσεων ξεκινούν οι αγρότες, οι οποίοι ετοιμάζονται να βγουν ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ τους, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι δεν αποκλείουν ακόμη και τη δημιουργία πανελλαδικών μπλόκων πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η αρχή έγινε χθες, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου από την Αγιά Λάρισας, όπου μηλοπαραγωγοί και κερασοπαραγωγοί προχώρησαν σε διαμαρτυρία, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων που δικαιούνται για τις ζημιές από τον παγετό του Απριλίου του 2025.

Την ίδια στιγμή, ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε διαδικασία συντονισμού για την οργάνωση νέων παρεμβάσεων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το ενδεχόμενο να στηθούν μπλόκα με την παράταξη τρακτέρ σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας.

Με τρακτέρ στο λιμάνι του Βόλου αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων περνά σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου και η Μαγνησία, καθώς αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς της περιοχής προγραμματίζουν δυναμική παρουσία στους δρόμους.

Ειδικότερα, σχεδιάζουν μηχανοκίνητη πορεία με τη συμμετοχή αγροτικών οχημάτων, ενώ στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνεται και συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου, προκειμένου να αναδείξουν τα αιτήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματικοί κλάδοι τους.

Συμμετοχή και στη γενική απεργία της ΑΔΕΔΥ

Ο κύκλος των δράσεων αναμένεται να συνεχιστεί και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία έχει προκηρυχθεί γενική απεργία από την ΑΔΕΔΥ.

Αγρότες από διαφορετικές περιοχές της χώρας προσανατολίζονται να δώσουν το «παρών» στις απεργιακές συγκεντρώσεις, συνοδεύοντας τη συμμετοχή τους με περιορισμένο αριθμό τρακτέρ. Με αυτή την κίνηση επιδιώκουν να αναδείξουν ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ουσιαστικές λύσεις και πως οι διεκδικήσεις τους θα συνεχιστούν.

Η παρουσία τους στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των αγροτικών συλλόγων και την προετοιμασία ενδεχόμενης κλιμάκωσης το προσεχές διάστημα.

Καθοριστική θεωρείται η πανελλαδική συνάντηση της 6ης Δεκεμβρίου στη Νίκαια, όπου αναμένεται να αποτυπωθεί η στάση των αγροτών και να εξεταστούν τα επόμενα βήματα, με το ενδεχόμενο πανελλαδικών μπλόκων πριν από τα Χριστούγεννα να παραμένει ανοιχτό.

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