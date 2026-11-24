Snapshot Ένας 14χρονος από την Ήπειρο σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε ανήλικους που, όπως ισχυριζόταν, ασκούσαν bullying σε φίλη του και σε εκείνον.

Ο ανήλικος είχε αναζητήσει όπλα, δίνοντας 300 ευρώ σε συνομήλικό του για πιστόλι και αποκτώντας μαχαίρι μέσω dark web.

Είχε επηρεαστεί από προηγούμενες σχολικές επιθέσεις και χρησιμοποιούσε το ChatGPT για να σχεδιάσει την επίθεση.

Σχεδίαζε να φορέσει στολή μάχης με κάμερα για να καταγράψει και να δημοσιεύσει την επίθεση πριν παραδοθεί στις Αρχές.

Η Αντιτρομοκρατική παρενέβη και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ ο 14χρονος υποστήριξε ότι ήθελε μόνο να τρομάξει τους δράστες του bullying χωρίς να σκοτώσει. Snapshot powered by AI

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του 14χρονου από την Ήπειρο, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε ανήλικους που, σύμφωνα με όσα υποστήριζε, ασκούσαν bullying σε φίλη του και στον ίδιο.

Οι πληροφορίες που ήρθαν στο φως αποκαλύπτουν ότι ο μαθητής δεν περιοριζόταν σε απειλές, αλλά επεξεργαζόταν συγκεκριμένα σενάρια επίθεσης, αναζητούσε τρόπους προμήθειας όπλων και φέρεται να σχεδίαζε ακόμη και την καταγραφή της ενέργειάς του με σκοπό να τη δημοσιεύσει στο διαδίκτυο.

Στην υπόθεση κινητοποιήθηκε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία παρενέβη προκειμένου να αποτρέψει την υλοποίηση του σχεδίου. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, ο 14χρονος εξέταζε δύο διαφορετικές εκδοχές για το πώς θα προσέγγιζε τα άτομα που είχε βάλει στο στόχαστρο, καθώς δεν φοιτούσαν όλα στο ίδιο σχολείο με εκείνον.

Το πρώτο σενάριο προέβλεπε να μεταβεί διαδοχικά σε διαφορετικές σχολικές μονάδες, προκειμένου να εντοπίσει τους ανήλικους. Το δεύτερο σενάριο ήταν να τους επιτεθεί όταν θα τους συναντούσε στον δρόμο. Παράλληλα, φέρεται να είχε αποφασίσει να χρησιμοποιήσει δύο όπλα, ενώ σχεδίαζε να φορά στολή μάχης και κράνος με ενσωματωμένη κάμερα, ώστε να καταγράψει όσα θα συνέβαιναν και στη συνέχεια να αναρτήσει το υλικό στο διαδίκτυο, προτού παραδοθεί στις Αρχές.

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι ο ανήλικος είχε επηρεαστεί από προηγούμενες επιθέσεις σε σχολεία του εξωτερικού, παρακολουθώντας σχετικά βίντεο και ταινίες. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, φέρεται να αναζητούσε πληροφορίες και μέσω του ChatGPT, επιχειρώντας να οργανώσει αυτό που ο ίδιος αντιλαμβανόταν ως την «τέλεια επίθεση».

Η αναζήτηση όπλων και τα 300 ευρώ σε συνομήλικό του

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής αποκάλυψε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι ο 14χρονος είχε προχωρήσει και σε συγκεκριμένες κινήσεις για την εξασφάλιση οπλισμού.

Ειδικότερα, φέρεται να είχε δώσει 300 ευρώ σε έναν ανήλικο αλβανικής καταγωγής, προκειμένου να του εξασφαλίσει ένα πιστόλι. Η προσπάθεια αγοράς, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο συνομήλικός του φέρεται να τον εξαπάτησε.

Παράλληλα, ο 14χρονος είχε αποκτήσει μέσω του dark web ένα πολεμικό μαχαίρι, για το οποίο είχε δώσει στον πατέρα του την εξήγηση ότι το χρειαζόταν για ψάρεμα. Όταν ο πατέρας του ενημερώθηκε από γνωστό του για τη συναλλαγή που αφορούσε το πιστόλι, ζήτησε εξηγήσεις από τον γιο του. Εκείνος αρχικά αρνήθηκε όσα του αποδίδονταν, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι ήθελε το όπλο για σκοποβολή σε δέντρα στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Το bullying σε φίλη του και η απόφαση για εκδίκηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, βασικό κίνητρο πίσω από τον σχεδιασμό του 14χρονου φέρεται να ήταν η κατάσταση που βίωνε μια φίλη του, η οποία δεχόταν bullying από ομάδα 13 έως 15 ατόμων. Ο ανήλικος φέρεται να είχε επηρεαστεί έντονα από τη συναισθηματική της κατάσταση, καθώς, όπως υποστήριζε, το κορίτσι αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και προχωρούσε σε αυτοτραυματισμούς.

Ο ίδιος φέρεται να είχε αποφασίσει να εκδικηθεί τα συγκεκριμένα άτομα, θεωρώντας ότι έπρεπε να παρέμβει για να σταματήσει την κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της φίλης του. Στο πλαίσιο αυτό, αναζήτησε επαφές με διαδικτυακές ομάδες αλλοδαπών που δημοσίευαν πολεμικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να εντοπίσει τρόπους αγοράς όπλων στην Ελλάδα.

Η διαδικασία αναζήτησης οπλισμού φέρεται να ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν για την υπόθεση.

Τι είπε στους αστυνομικούς για την επίθεση

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν εάν είχε πράγματι σκοπό να προχωρήσει σε ένοπλη επίθεση, ο 14χρονος εμφανίστηκε διστακτικός. Υποστήριξε ότι ήθελε κυρίως να τρομάξει και να τιμωρήσει όσους θεωρούσε υπεύθυνους για το bullying, χωρίς να επιδιώκει την αφαίρεση ανθρώπινης ζωής.

«Θα τους έδειχνα τα όπλα. Ίσως τους πυροβολούσα και στα πόδια, αλλά σίγουρα δεν ήθελα να τους σκοτώσω», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Ωστόσο, οι Αρχές αξιολόγησαν τη σοβαρότητα των σχεδιασμών του, καθώς η πρόθεσή του να αποκτήσει όπλα, να επιλέξει συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης των στόχων του και να καταγράψει την επίθεση δημιουργούσε ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό πλαίσιο.

Οι ανησυχίες της οικογένειας και τα ευρήματα στο σπίτι

Προβληματισμό προκαλούν και όσα είχαν προηγηθεί στο οικογενειακό περιβάλλον του ανηλίκου. Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο πατέρας του είχε απευθυνθεί στην αστυνομία, ζητώντας να ελεγχθεί το κινητό τηλέφωνο του παιδιού, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβαινε. Οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι για την εξέταση της συσκευής απαιτούνταν εισαγγελική παραγγελία και η διαδικασία δεν προχώρησε τότε.

Επιπλέον, ο πατέρας είχε εντοπίσει μαχαίρια που ο 14χρονος έκρυβε σε χρηματοκιβώτιο. Όταν το άνοιξε, διαπίστωσε ότι ένα από αυτά είχε χρησιμοποιηθεί για να σκιστούν ρούχα και μαξιλάρια. Ζητώντας εξηγήσεις, άκουσε από τον γιο του τον ισχυρισμό ότι το είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια εξόρμησης για ψάρεμα.

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