Συντάξεις Δεκεμβρίου: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,65 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά
Από το απόγευμα της Τρίτης θα μπαίνουν σταδιακά τα πρώτα λεφτά στους λογαριασμούς των συνταξιούχων.
Snapshot
- Οι πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 ξεκινούν από το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026.
- Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν ταυτόχρονα σε μόνιμη βάση.
- Οι συντάξεις για 2.653.607 μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.
- Οι συντάξεις για 1.646.363 μισθωτούς θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.
- Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.
Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Δεκεμβρίου. Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Δεκεμβρίου 2026 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.
Παράλληλα, η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.
Μη μισθωτοί
Οι πληρωμές ύψους 1.342.580.546,38 ευρώ των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για 2.653.607 μη μισθωτούς την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.
Συγκεκριμένα:
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
- Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
Μισθωτοί
Οι πληρωμές ύψους 1.111.720.122,14 ευρώ των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2026 θα διενεργηθούν για 1.646.363 μισθωτούς την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.
Συγκεκριμένα:
- Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών), την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
- Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026
Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026