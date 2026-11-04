Λευκός Οίκος: Τι αναφέρει σε non paper για τις εκλογές - «Ο Τραμπ εργάστηκε σκληρά»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στο Air Force One, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, στη Συνδυασμένη Βάση Άντριους, στο Μέριλαντ.

Snapshot Ο Λευκός Οίκος μέσω non paper υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εργάστηκε σκληρά για να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές.

Το έγγραφο επισημαίνει ότι ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 50 προεκλογικές συγκεντρώσεις από τον Σεπτέμβριο.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει τη θητεία της κυβέρνησης ως «τα πιο επιτυχημένα δύο χρόνια στην ιστορία» σε θέματα μετανάστευσης, εγκληματικότητας και οικονομίας.

Το non paper παρουσιάζει τις εκλογές ως δίλημμα μεταξύ «κοινής λογικής ή κομμουνιστών» και εξαπολύει επιθέσεις σε έξι Δημοκρατικούς υποψηφίους.

Το έγγραφο καλεί ρητά τους πολίτες να ψηφίσουν για να «σταματήσουν τους κομμουνιστές και τους τζιχαντιστές». Snapshot powered by AI

Η γραμμή του Λευκού Οίκου για τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο παρουσιάζεται σε non paper που κυκλοφόρησε νωρίς στις 3 Νοεμβρίου και επιχειρεί να απαντήσει στις επικρίσεις κατά του Τραμπ.

Σύμφωνα με το Axios, Λευκός Οίκος διένειμεν σε ολόκληρη την κυβέρνηση σημεία συζήτησης για την ημέρα των εκλογών, τα οποία τονίζουν τις προεκλογικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ και αναδεικνύουν τα επιτεύγματά του.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο Τραμπ έχει κάνει ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει τους Ρεπουμπλικάνους ενόψει των αποτελεσμάτων. Τα σημεία συζήτησης που περιλαμβάνει το έγγραφο, τα οποία έχει το Axios, διανεμήθηκαν σε αξιωματούχους της κυβέρνησης και εξωτερικούς υποστηρικτές και ξεκινούν με επαίνους για το έργο του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Υποστηρίκτρια των Ρεπουμπλικάνων ποζάρει για μια φωτογραφία με μία χάρτινη φιγούρα του Ντόναλντ Τραμπ που κρατάει μία καρτέλα με το όνομα του Κεν Πάξτον, του υποψήφιου γερουσιαστή στο Τέξας. 17 Οκτωβρίου 2026 AP

«Δεν υπάρχει κανείς που να έχει εργαστεί σκληρότερα από τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε το έγγραφο, επισημαίνοντας τις προεκλογικές συγκεντρώσεις και τις τηλεοπτικές ανοιχτές συζητήσεις που έχει πραγματοποιήσει σε όλη τη χώρα.

Το έγγραφο σημείωσε ότι ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 50 προεκλογικές συγκεντρώσεις από το συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων τον Σεπτέμβριο και υποστηρίζει ότι οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται σε καλύτερη θέση από ό,τι πριν από τέσσερις εβδομάδες.

Το έγγραφο ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση είχε «τα πιο επιτυχημένα δύο χρόνια στην ιστορία», αναφέροντας τα επιτεύγματά της σε θέματα μετανάστευσης, εγκληματικότητας και οικονομίας.

Θεωρεί ότι το δίλημμα των εκλογών είναι κοινή λογική ή κομμουνιστές. Εξαπολύει σκληρές επιθέσεις εναντίον έξι υποψηφίων των Δημοκρατικών.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αν και οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου διανέμουν τακτικά έγγραφα με μηνύματα, το συγκεκριμένο έγγραφο ξεχωρίζει για την απροκάλυπτα κομματική του γλώσσα. Το έγγραφο κλείνει με την προτροπή: «Σταματήστε τους κομμουνιστές και τους τζιχαντιστές. ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ.»