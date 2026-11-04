Τραμπ: «Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε απόψε»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία για την επίδοση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Αποδίδει την κινητοποίηση των ψηφοφόρων στις προεκλογικές συγκεντρώσεις που πραγματοποίησε.

Κατά το διάστημα από 1η Οκτωβρίου έως τις εκλογές, ο Τραμπ διοργάνωσε 28 συγκεντρώσεις και 18 τηλεφωνικές εκδηλώσεις υποστήριξης.

Θεωρεί ότι η προεκλογική του δραστηριότητα συνέβαλε σημαντικά στη διάδοση των θέσεων των Ρεπουμπλικανών και στον ενθουσιασμό των ψηφοφόρων.

Παρά την αισιοδοξία, απέφυγε να δεσμευτεί για το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. Snapshot powered by AI

Την εκτίμηση ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχουν καλές πιθανότητες να επικρατήσουν στις ενδιάμεσες εκλογές εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο CBS News, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η εκλογική αναμέτρηση για τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στις προεκλογικές συγκεντρώσεις που πραγματοποίησε τις τελευταίες εβδομάδες, υποστηρίζοντας ότι βοήθησαν τους Ρεπουμπλικανούς να μεταφέρουν το μήνυμά τους στους ψηφοφόρους και να ενισχύσουν τη συμμετοχή των υποστηρικτών τους.

Σύμφωνα με ανάλυση του NBC News, από την 1η Οκτωβρίου έως την ημέρα των εκλογών, ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε συνολικά 28 προεκλογικές συγκεντρώσεις σε πολιτείες με αμφίρροπες αναμετρήσεις, ενώ συμμετείχε και σε 18 τηλεφωνικές εκδηλώσεις για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων.

«Πιστεύω ότι αυτή η περιοδεία έκανε μεγάλη διαφορά. Όλες οι συγκεντρώσεις ήταν τεράστιες. Κανείς δεν έχει κάνει ποτέ κάτι παρόμοιο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η παρουσία του συνέβαλε τόσο στη διάδοση των θέσεων του κόμματός του όσο και στην ενίσχυση του ενθουσιασμού των ψηφοφόρων.

Παρά την αισιοδοξία του, ο Τραμπ απέφυγε να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα. «Έχουμε καλές πιθανότητες. Αλλά δεν πρόκειται να βρεθούμε σε δύσκολη θέση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να διατηρήσει θετικό κλίμα στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, χωρίς να δεσμευτεί για μια εκλογική νίκη.

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