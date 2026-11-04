Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Τι ώρα Ελλάδας κλείνουν οι κάλπες – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Snapshot Οι πρώτες κάλπες κλείνουν στη 01:00 ώρα Ελλάδας στις πολιτείες Ιντιάνα και Κεντάκι.

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται σταδιακά, με τα τελευταία εκλογικά τμήματα να κλείνουν στις 08:00 το πρωί στην Αλάσκα.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση κλεισίματος εκλογικών τμημάτων θα γίνει μεταξύ 03:00 και 04:00 ώρα Ελλάδας σε πολλές κρίσιμες πολιτείες.

Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών, καθώς η καταμέτρηση μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες ή ημέρες.

Οι ώρες κλεισίματος διαφέρουν ανά πολιτεία λόγω των διαφορετικών ζωνών ώρας στις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Οι πρώτες κάλπες στις ΗΠΑ κλείνουν στη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (4/11), ώρα Ελλάδας, στην Ιντιάνα και το Κεντάκι. Σταδιακά θα ολοκληρώνεται η ψηφοφορία και στις υπόλοιπες πολιτείες, με τα τελευταία εκλογικά τμήματα να κλείνουν στις 08:00 το πρωί, στην Αλάσκα.

Αναλυτικά, οι ώρες κλεισίματος των εκλογικών τμημάτων, σε ώρα Ελλάδας:

Ώρα Ελλάδας (Τετάρτη 4/11) Πολιτείες όπου κλείνουν οι κάλπες 01:00 Ιντιάνα και Κεντάκι (στα περισσότερα εκλογικά τμήματα) 02:00 Τζόρτζια, Νότια Καρολίνα, Βερμόντ, Βιρτζίνια, μεγαλύτερο μέρος της Φλόριντα και υπόλοιπες περιοχές Ιντιάνα και Κεντάκι 02:30 Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Δυτική Βιρτζίνια 03:00 Αλαμπάμα, Κονέκτικατ, Ντέλαγουερ, Ιλινόι, Μέιν, Μέριλαντ, Μασαχουσέτη, Μισισίπι, Μιζούρι, Νιου Χάμσαϊρ, Νιου Τζέρσεϊ, Οκλαχόμα, Πενσιλβάνια, Ρόουντ Άιλαντ, Τενεσί, Ουάσιγκτον (πρωτεύουσα), μεγαλύτερο μέρος του Τέξας, του Μίσιγκαν και του Κάνσας, καθώς και τμήματα της Βόρειας και Νότιας Ντακότα και της Φλόριντα 03:30 Αρκάνσας 04:00 Αριζόνα, Κολοράντο, Άιοβα, Λουιζιάνα, Μινεσότα, Νεμπράσκα, Νέο Μεξικό, Νέα Υόρκη, Ουισκόνσιν, Ουαϊόμινγκ και υπόλοιπες περιοχές του Τέξας, του Μίσιγκαν, του Κάνσας και των δύο Ντακότα 05:00 Μοντάνα, Νεβάδα, Γιούτα και τμήματα του Άινταχο και του Όρεγκον 06:00 Καλιφόρνια, Ουάσιγκτον (πολιτεία), υπόλοιπες περιοχές Άινταχο και Όρεγκον 07:00 Χαβάη και μεγαλύτερο μέρος της Αλάσκας 08:00 Αλεούτια Νησιά (Αλάσκα)

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση κλεισίματος εκλογικών τμημάτων αναμένεται μεταξύ 03:00 και 04:00 ώρα Ελλάδας, όταν ολοκληρώνεται η ψηφοφορία σε πολλές πολιτείες με σημαντικές αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Σε ορισμένες πολιτείες τα εκλογικά τμήματα κλείνουν σε διαφορετικές ώρες λόγω των ζωνών ώρας. Παράλληλα, το κλείσιμο της κάλπης δεν συνεπάγεται την άμεση ανακοίνωση αποτελεσμάτων, καθώς η καταμέτρηση μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ώρες ή και ημέρες.