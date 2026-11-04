ΗΠΑ: Η ακρίβεια δοκιμάζει τον Τραμπ – Μόλις το 25% αξιολογεί θετικά την οικονομία

Δυσαρέσκεια για την οικονομική κατάσταση καταγράφουν τα πρώτα exit polls, με περισσότερους από έξι στους δέκα ψηφοφόρους να αποδίδουν την άνοδο των τιμών στις πολιτικές Τραμπ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Η ακρίβεια δοκιμάζει τον Τραμπ – Μόλις το 25% αξιολογεί θετικά την οικονομία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μόλις το 25% των ψηφοφόρων αξιολογεί θετικά την αμερικανική οικονομία, σε αντίθεση με το 68% το 2018.
  • Το 82% των πολιτών δηλώνει ότι η οικονομική του θέση είναι ίδια ή χειρότερη σε σχέση με πριν από δύο χρόνια.
  • Οι αυξήσεις τιμών (3,7%) υπερβαίνουν την αύξηση μισθών (3%), μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.
  • Πάνω από έξι στους δέκα ψηφοφόρους αποδίδουν την ακρίβεια και τους υψηλούς δασμούς στις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.
  • Η οικονομική δυσαρέσκεια αποτελεί κεντρικό ζήτημα στις ενδιάμεσες εκλογές και επηρεάζει την εκλογική μάχη των Ρεπουμπλικανών.
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Η οικονομία αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με τα πρώτα στοιχεία του exit poll του NBC News να καταγράφουν έντονη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και την οικονομική κατάσταση της χώρας.

Μόλις το 25% των ψηφοφόρων χαρακτηρίζει την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας καλή ή εξαιρετική, έναντι 68% στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετα, τρεις στους τέσσερις ψηφοφόρους (75%) θεωρούν ότι η οικονομία δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στις απαντήσεις για τα οικογενειακά εισοδήματα, καθώς το 82% δηλώνει ότι βρίσκεται στην ίδια ή σε χειρότερη οικονομική θέση σε σχέση με πριν από δύο χρόνια. Την ίδια ώρα, οι τιμές καταναλωτή έχουν αυξηθεί κατά 3,7% τον τελευταίο χρόνο, έναντι αύξησης 3% στους μισθούς, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η δυσαρέσκεια στρέφεται και προς τον Λευκό Οίκο, με περισσότερους από έξι στους δέκα ψηφοφόρους να θεωρούν ότι οι πολιτικές Τραμπ έχουν συμβάλει στη διατήρηση των υψηλών τιμών. Παράλληλα, σχεδόν τα δύο τρίτα εκτιμούν ότι οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνησή του έχουν προκαλέσει ζημιά τόσο στην εθνική όσο και στην τοπική οικονομία.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το κόστος ζωής εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τους Αμερικανούς, την ώρα που οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Για τον Τραμπ, η οικονομική δυσαρέσκεια αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα με τα οποία προσέρχεται η παράταξή του στη σημερινή εκλογική αναμέτρηση.

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