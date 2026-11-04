ΗΠΑ: Στο 38% η δημοτικότητα Τραμπ – Η χαμηλότερη επίδοση προέδρου σε ημέρα εκλογών από το 2008

Snapshot Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ υποχωρεί στο 38% σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του exit poll του NBC News.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής εν ενεργεία Αμερικανού προέδρου σε ημέρα εκλογών από το 2008.

Η δημοτικότητα του Τραμπ είναι χαμηλότερη από το 45% στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018 και το 50% στις προεδρικές του 2020.

Περίπου έξι στους δέκα ψηφοφόρους δηλώνουν ότι η ψήφος τους για το Κογκρέσο συνδέεται με τη στάση τους απέναντι στον Τραμπ.

Τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και μπορεί να αναθεωρηθούν κατά τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς. Snapshot powered by AI

Μόλις το 38% των ψηφοφόρων εγκρίνει το έργο του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του exit poll του NBC News για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής εν ενεργεία Αμερικανού προέδρου σε ημέρα εκλογών από το 2008, όταν η δημοτικότητα του Τζορτζ Μπους είχε υποχωρήσει στο 27%.

Η επίδοση του Τραμπ είναι αισθητά χαμηλότερη από το 45% που είχε καταγράψει στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018 και το 50% στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Παράλληλα, περίπου έξι στους δέκα ψηφοφόρους δηλώνουν ότι η ψήφος τους για το Κογκρέσο αποτελεί, μεταξύ άλλων, έκφραση υποστήριξης ή αντίθεσης προς τον Αμερικανό πρόεδρο, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του στην εκλογική αναμέτρηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και το ζήτημα της κυβερνητικής διαφθοράς, με το 90% των ψηφοφόρων να δηλώνει ότι αποτέλεσε καθοριστικό ή σημαντικό παράγοντα για την εκλογική του επιλογή.

Ωστόσο, οι απόψεις διχάζονται ως προς το ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το πρόβλημα. Το 36% εμπιστεύεται περισσότερο τους Δημοκρατικούς και το 31% τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ ένα σημαντικό 33% θεωρεί ότι κανένα από τα δύο κόμματα δεν είναι καταλληλότερο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν κατά τη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς.