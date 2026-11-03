Εκλογές ΗΠΑ: Πακτωλός δισεκατομμυρίων - Οι πιο ακριβές ενδιάμεσες εκλογές στην ιστορία

Σε ένα άνευ προηγουμένου θρίλερ δισεκατομμυρίων έχουν μετατραπεί οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σπάζοντας κάθε ρεκόρ με το αστρονομικό κόστος των 11,9 δισ. δολαρίων

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Εκλογές ΗΠΑ: Πακτωλός δισεκατομμυρίων - Οι πιο ακριβές ενδιάμεσες εκλογές στην ιστορία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 στις ΗΠΑ κόστισαν 11,9 δισ. δολάρια, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 8,9 δισ. δολαρίων του 2022.
  • Η μάχη για τη Γερουσία στο Τέξας είναι η πιο ακριβή κοινοβουλευτική κούρσα με κόστος 530-570 εκατ. δολάρια.
  • Ο Ίλον Μασκ δαπάνησε περίπου 445-446 εκατ. δολάρια υπέρ των Ρεπουμπλικανών, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο ατομικό δωρητή των εκλογών.
  • Οι Δημοκρατικοί στηρίζονται κυρίως σε μικρές δωρεές, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι κυριαρχούν μέσω Super PACs και μεγαλοδωρητών, με έξοδα τρίτων να αυξάνονται κατά 85% σε σχέση με το 2022.
  • Το «σκοτεινό χρήμα» (dark money) εκτιμάται ότι έφτασε τα 1,5 δισ. δολάρια, εγείροντας ανησυχίες για τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας.
Snapshot powered by AI

Ζαλίζουν τα νούμερα από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες καταρρίπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ δαπανών, μετατρέποντας την πολιτική αντιπαράθεση σε μια άνευ προηγουμένου «μάχη δισεκατομμυρίων».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το OpenSecrets, την AdImpact και την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (FEC), ο εκλογικός κύκλος που κορυφώνεται σήμερα, 3 Νοεμβρίου, έχει ήδη γράψει ιστορία.

Σπάνε τα κοντέρ με 11,9 δισ. δολάρια

Οι φετινές ενδιάμεσες εκλογές αναμένεται να κοστίσουν το ιλιγγιώδες ποσό των 11,9 δισ. δολαρίων, διαλύοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 8,9 δισ. δολαρίων του 2022.

Μάλιστα, σε επίπεδο πολιτικών διαφημίσεων, οι φετινές ενδιάμεσες (11,6 δισ. δολάρια) ξεπερνούν ακόμη και τον προεδρικό κύκλο του 2024 (11,1 δισ. δολάρια), αν και το 2024 παραμένει συνολικά η πιο ακριβή εκλογική αναμέτρηση στην αμερικανική ιστορία με κόστος 14,8 δισ. δολάρια.

Η «μητέρα των μαχών» στο Τέξας: Πάνω από μισό δισ. για μία έδρα!

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Γερουσία του Τέξας, η οποία έχει αναδειχθεί στην πιο ακριβή κοινοβουλευτική κούρσα που έχει καταγραφεί ποτέ. Το συνολικό κόστος της μάχης αγγίζει τα 530 - 570 εκατ. δολάρια!

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος James Talarico κατάφερε να συγκεντρώσει το θηριώδες ποσό των 146 εκατ. δολαρίων, στηριζόμενος κυρίως σε έναν στρατό μικροδωρητών (small-dollar donors). Απέναντί του, ο Ρεπουμπλικανός Ken Paxton συγκέντρωσε άμεσα 22 εκατ. δολάρια, αλλά η εκστρατεία του στηρίχθηκε σθεναρά από τον «πακτωλό» των Super PACs και τις εξωτερικές δαπάνες.

Σε επίπεδο συνολικού κόστους (εκστρατείες + εξωτερικές δαπάνες), πίσω από το Τέξας ακολουθούν οι εξίσου «χρυσές» μάχες σε Οχάιο και Μίσιγκαν.

Ο Έλον Μασκ «τίναξε την μπάνκα»: Έριξε 445 εκατ. δολάρια!

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής στα παρασκήνια της χρηματοδότησης είναι ο Ίλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας διέθεσε το ασύλληπτο ποσό των 445-446 εκατ. δολαρίων υπέρ των Ρεπουμπλικανών, καθιστώντας τον, τον μεγαλύτερο γνωστό ατομικό δωρητή των εκλογών του 2026.

Elon Musk

Μεγάλο κομμάτι αυτών των χρημάτων (περίπου 158 εκατ. δολάρια) «έπεσε» στο Τέξας μέσω του Senate Leadership Fund στο Texas PAC, αλλά και μέσω του δικού του America PAC.

Το «σκοτεινό χρήμα» και ο πόλεμος των Super PACs

Αυτό που χαρακτηρίζει τις φετινές εκλογές είναι το αγεφύρωτο χάσμα στον τρόπο χρηματοδότησης: Οι Δημοκρατικοί αντλούν τεράστια δύναμη από τις μικρές δωρεές, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι κυριαρχούν απόλυτα στο παιχνίδι των Super PACs και των μεγαλοδωρητών.

Με τις συντηρητικές ομάδες να ρίχνουν εκατοντάδες εκατομμύρια περισσότερα από τις αντίστοιχες των δημοκρατικών, οι δαπάνες από τρίτους (outside spending) εκτοξεύτηκαν, σημειώνοντας αύξηση 85% σε σχέση με το 2022. Την ίδια στιγμή, ανησυχία προκαλεί το λεγόμενο «dark money» (χρήμα από μη αποκαλυπτόμενες πηγές), το οποίο υπολογίζεται πως άγγιξε το 1,5 δισ. δολάρια, ρίχνοντας σκιές στη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας.

Η τελική «λυπητερή» για τις ακριβότερες ενδιάμεσες εκλογές της ιστορίας αναμένεται να αποσαφηνιστεί πλήρως τις επόμενες εβδομάδες, με τη δημοσίευση των μετα-εκλογικών οικονομικών αναφορών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης: 24χρονη «χτυπήθηκε» από σπάνιο σύνδρομο και πέθανε λίγο πριν τερματίσει

18:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία AGNETA: «Χτύπησε» και σε Αλεξανδρούπολη και Νέστο - Κατολίσθηση στα Άγναντα

18:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγερινοπούλου: «Καμία επιχειρηματική ή οικονομική σχέση με την εταιρεία» «Χωριάτικο»

18:33ΕΘΝΙΚΑ

Οπλισμένες σαν «αστακοί»: Το εντυπωσιακό βίντεο με τις δυνατότητες των ελληνικών Φρεγατών FDI

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι ανακοινώνει τριμερείς συνομιλίες στις 10 - 11 Νοεμβρίου: «Δεν προσκαλούμε τον Πούτιν στο Κίεβο, γιατί δεν θα έρθει»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης - Σοβαρές ζημιές σε οχήματα

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Καθηγητής του Harvard προβλέπει: 96% πιθανότητες να κερδίσουν τις εκλογές στη Βουλή οι Δημοκρατικοί - Τα 5 σενάρια

18:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Να ακυρωθούν οι συμβάσεις» παραχώρησης για τα 10 πωλητήρια στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Μυστρά και τον Κεραμεικό ζητούν οι αρχαιολόγοι

18:01ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Αμερικανικές εκλογές: Στις κάλπες σπεύδουν οι Αμερικανοί - 57 εκατ. έχουν ήδη ψηφίσει - Οι επτά κρίσιμες πολιτείες για τη Γερουσία

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από τη σύζυγό του στη Λοκρίδα

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Συνελήφθη 52χρονος υπάλληλος του δήμου Αθηναίων για πορνογραφία ανηλίκων

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Απίστευτος ισχυρισμός του Ζακ Μορέτι -«Η σκάλα σύμφωνη με τους κανονισμούς, το είδα στο διαδίκτυο»

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σε 8,5 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε Τούρκος πλοιοκτήτης για διακίνηση ναρκωτικών

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί το ψωμί μπαγιατεύει γρηγορότερα στο ψυγείο — Πού πρέπει να το αποθηκεύετε

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές ΗΠΑ: Πακτωλός δισεκατομμυρίων - Οι πιο ακριβές ενδιάμεσες εκλογές στην ιστορία – Ο «χρυσός» ρόλος του Έλον Μασκ!

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συναγερμός για εκρηκτικό μηχανισμό σε κρουαζιερόπλοιο με 1.537 άτομα έπειτα από καταγγελία

17:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στις κάλπες οι Αμερικανοί για τις ενδιάμεσες εκλογές - Κρίσιμη δοκιμασία για Τραμπ - Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Μεροκάματο τρόμου σε σούπερ μάρκετ: Η οδηγός «μπήκε» με όπισθεν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ