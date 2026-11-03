Εκλογές ΗΠΑ: Πακτωλός δισεκατομμυρίων - Οι πιο ακριβές ενδιάμεσες εκλογές στην ιστορία

Snapshot Οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 στις ΗΠΑ κόστισαν 11,9 δισ. δολάρια, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 8,9 δισ. δολαρίων του 2022.

Η μάχη για τη Γερουσία στο Τέξας είναι η πιο ακριβή κοινοβουλευτική κούρσα με κόστος 530-570 εκατ. δολάρια.

Ο Ίλον Μασκ δαπάνησε περίπου 445-446 εκατ. δολάρια υπέρ των Ρεπουμπλικανών, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο ατομικό δωρητή των εκλογών.

Οι Δημοκρατικοί στηρίζονται κυρίως σε μικρές δωρεές, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι κυριαρχούν μέσω Super PACs και μεγαλοδωρητών, με έξοδα τρίτων να αυξάνονται κατά 85% σε σχέση με το 2022.

Το «σκοτεινό χρήμα» (dark money) εκτιμάται ότι έφτασε τα 1,5 δισ. δολάρια, εγείροντας ανησυχίες για τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Ζαλίζουν τα νούμερα από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες καταρρίπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ δαπανών, μετατρέποντας την πολιτική αντιπαράθεση σε μια άνευ προηγουμένου «μάχη δισεκατομμυρίων».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το OpenSecrets, την AdImpact και την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (FEC), ο εκλογικός κύκλος που κορυφώνεται σήμερα, 3 Νοεμβρίου, έχει ήδη γράψει ιστορία.

Σπάνε τα κοντέρ με 11,9 δισ. δολάρια

Οι φετινές ενδιάμεσες εκλογές αναμένεται να κοστίσουν το ιλιγγιώδες ποσό των 11,9 δισ. δολαρίων, διαλύοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 8,9 δισ. δολαρίων του 2022.

Μάλιστα, σε επίπεδο πολιτικών διαφημίσεων, οι φετινές ενδιάμεσες (11,6 δισ. δολάρια) ξεπερνούν ακόμη και τον προεδρικό κύκλο του 2024 (11,1 δισ. δολάρια), αν και το 2024 παραμένει συνολικά η πιο ακριβή εκλογική αναμέτρηση στην αμερικανική ιστορία με κόστος 14,8 δισ. δολάρια.

Η «μητέρα των μαχών» στο Τέξας: Πάνω από μισό δισ. για μία έδρα!

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Γερουσία του Τέξας, η οποία έχει αναδειχθεί στην πιο ακριβή κοινοβουλευτική κούρσα που έχει καταγραφεί ποτέ. Το συνολικό κόστος της μάχης αγγίζει τα 530 - 570 εκατ. δολάρια!

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος James Talarico κατάφερε να συγκεντρώσει το θηριώδες ποσό των 146 εκατ. δολαρίων, στηριζόμενος κυρίως σε έναν στρατό μικροδωρητών (small-dollar donors). Απέναντί του, ο Ρεπουμπλικανός Ken Paxton συγκέντρωσε άμεσα 22 εκατ. δολάρια, αλλά η εκστρατεία του στηρίχθηκε σθεναρά από τον «πακτωλό» των Super PACs και τις εξωτερικές δαπάνες.

Σε επίπεδο συνολικού κόστους (εκστρατείες + εξωτερικές δαπάνες), πίσω από το Τέξας ακολουθούν οι εξίσου «χρυσές» μάχες σε Οχάιο και Μίσιγκαν.

Ο Έλον Μασκ «τίναξε την μπάνκα»: Έριξε 445 εκατ. δολάρια!

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής στα παρασκήνια της χρηματοδότησης είναι ο Ίλον Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας διέθεσε το ασύλληπτο ποσό των 445-446 εκατ. δολαρίων υπέρ των Ρεπουμπλικανών, καθιστώντας τον, τον μεγαλύτερο γνωστό ατομικό δωρητή των εκλογών του 2026.

Μεγάλο κομμάτι αυτών των χρημάτων (περίπου 158 εκατ. δολάρια) «έπεσε» στο Τέξας μέσω του Senate Leadership Fund στο Texas PAC, αλλά και μέσω του δικού του America PAC.

Το «σκοτεινό χρήμα» και ο πόλεμος των Super PACs

Αυτό που χαρακτηρίζει τις φετινές εκλογές είναι το αγεφύρωτο χάσμα στον τρόπο χρηματοδότησης: Οι Δημοκρατικοί αντλούν τεράστια δύναμη από τις μικρές δωρεές, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι κυριαρχούν απόλυτα στο παιχνίδι των Super PACs και των μεγαλοδωρητών.

Με τις συντηρητικές ομάδες να ρίχνουν εκατοντάδες εκατομμύρια περισσότερα από τις αντίστοιχες των δημοκρατικών, οι δαπάνες από τρίτους (outside spending) εκτοξεύτηκαν, σημειώνοντας αύξηση 85% σε σχέση με το 2022. Την ίδια στιγμή, ανησυχία προκαλεί το λεγόμενο «dark money» (χρήμα από μη αποκαλυπτόμενες πηγές), το οποίο υπολογίζεται πως άγγιξε το 1,5 δισ. δολάρια, ρίχνοντας σκιές στη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας.

Η τελική «λυπητερή» για τις ακριβότερες ενδιάμεσες εκλογές της ιστορίας αναμένεται να αποσαφηνιστεί πλήρως τις επόμενες εβδομάδες, με τη δημοσίευση των μετα-εκλογικών οικονομικών αναφορών.

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