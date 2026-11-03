ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα συζητούν το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Τραμπ, Πούτιν και Σι

Snapshot Αμερικανοί, Ρώσοι και Κινέζοι αξιωματούχοι συζητούν το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Τραμπ, Πούτιν και Σι στη Σεντζέν κατά τη σύνοδο της APEC εντός των επόμενων δύο εβδομάδων.

Το Πεκίνο δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα προχωρήσει στη διοργάνωση της συνάντησης, παρά τις πιέσεις από Ουάσιγκτον και Μόσχα.

Η ατζέντα της ενδεχόμενης συνάντησης δεν θα περιλαμβάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις του Σι και εκτιμήσεις από Μόσχα και Βερολίνο.

Ο Τραμπ επιθυμεί οι συνομιλίες να εστιάσουν στον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, αλλά το Πεκίνο έχει απορρίψει συμμετοχή σε τέτοιες διαπραγματεύσεις λόγω του μικρότερου πυρηνικού του οπλοστασίου.

Παραμένει ασαφές εάν θα συζητηθεί το ζήτημα του πολέμου στο Ιράν στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση. Snapshot powered by AI

Αμερικανοί, Κινέζοι και Ρώσοι αξιωματούχοι συζητούν το ενδεχόμενο διοργάνωσης συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Σι Τζινπίνγκ και του Βλαντίμιρ Πούτιν αργότερα μέσα στον μήνα, όταν οι τρεις ηγέτες θα βρεθούν στη Σεντζέν της Κίνας για τη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Πηγές με γνώση των διεργασιών στην Ουάσιγκτον, που επικαλούνται σε δημοσίευμά τους οι Financial Times, το Πεκίνο και τη Μόσχα ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαβουλεύσεις για τη διοργάνωση της πρώτης τριμερούς συνάντησης των αρχηγών κρατών, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες στην κινεζική πόλη.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για τη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης», δήλωσε στους Financial Times ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ερωτηθέν για τις προοπτικές μιας τριμερούς συνόδου κορυφής, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι το Πεκίνο «βρίσκεται σε επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη σχετικά με τη συνάντηση των αρχηγών κρατών της Κίνας και της Ρωσίας», αποφεύγοντας, ωστόσο, οποιαδήποτε αναφορά σε ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Τραμπ. Από τον Λευκό Οίκο ζητήθηκε σχόλιο.

Ο Τραμπ πρόκειται να μεταβεί στη Σεντζέν σε δύο εβδομάδες, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο της APEC και να πραγματοποιήσει την τρίτη συνάντησή του με τον Σι μέσα στο τρέχον έτος. Πριν από την επίσκεψή του στην Κίνα, θα ταξιδέψει στη Μανίλα για την ετήσια σύνοδο της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ο Σι και ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν για τέταρτη φορά τον Δεκέμβριο, όταν ο Κινέζος ηγέτης θα επισκεφθεί το Μαϊάμι για τη σύνοδο της G20.

Ο Πούτιν και ο Σι έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, εκ των οποίων τουλάχιστον τρεις μέσα στο 2026.

Παραμένει ασαφές εάν οι τρεις πλευρές διεξάγουν κοινές διαβουλεύσεις ή εάν το Πεκίνο πραγματοποιεί χωριστές διμερείς επαφές με την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.

Πηγές με γνώση των συζητήσεων επισημαίνουν στους FT ότι η Κίνα, η οποία ως οικοδέσποινα της συνόδου της APEC θα αναλάμβανε και τη διοργάνωση της συνάντησης, δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην πραγματοποίησή της.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, όπως μεταδίδει το βρετανικό δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον και η Μόσχα ασκούν πιέσεις στο Πεκίνο προκειμένου να αποδεχθεί την πραγματοποίηση της συνάντησης.

Τον περασμένο μήνα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι «δεν διαθέτει πληροφορίες προς ανακοίνωση» σχετικά με το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνόδου κορυφής.

Ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Σι φάνηκε να αιφνιδιάζεται όταν τον ρώτησε για την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης, κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους επαφής στην Κίνα την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Γερμανό πρόεδρο, ο Σι τον ρώτησε από πού προέρχονταν οι σχετικές φήμες.

Το ουκρανικό και οι επιφυλάξεις του Πεκίνου

Ένα από τα βασικά εμπόδια για τη διοργάνωση της τριμερούς συνάντησης είναι ο καθορισμός μιας ατζέντας που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή και από τους τρεις ηγέτες.

Ο Σταϊνμάιερ ανέφερε ότι ο Σι τού ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν σχέδια για τη διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε, σύμφωνα με τον Γερμανό πρόεδρο, ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συμμετέχουν στις σχετικές διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι πρόκειται για μια σύγκρουση στην Ευρώπη.

Πηγή με γνώση των εκτιμήσεων της Μόσχας ανέφερε στους FT ότι η Ρωσία δεν αναμένει ουσιαστικές συνομιλίες για την Ουκρανία στο πλαίσιο της υπό συζήτηση συνόδου.

Κατά την ίδια πηγή, η ρωσική πλευρά εκτιμά ότι η Κίνα δεν επιθυμεί να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις προσπάθειες τερματισμού της σχεδόν πενταετούς ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αντιθέτως, θεωρεί ότι το Πεκίνο προτιμά να διεκδικήσει μερίδιο της διπλωματικής επιτυχίας όταν θα διαφαίνεται πλέον στον ορίζοντα μια ειρηνευτική συμφωνία.

Στο επίκεντρο ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ανοικτός στην προοπτική μιας τριμερούς συνάντησης στη Σεντζέν, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.

Το Πεκίνο, από την πλευρά του, έχει επανειλημμένως καταστήσει σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών με την Ουάσιγκτον, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρηνικών όπλων από την Κίνα.

«Ο Σι πιθανότατα θα θεωρούσε τη διοργάνωση μιας τριμερούς συνάντησης ως ένα σημαντικό διπλωματικό επίτευγμα, το οποίο θα αναδείκνυε τον ηγετικό του ρόλο στη διεθνή σκηνή», δήλωσε ο Ντένις Γουάιλντερ, πρώην υψηλόβαθμος σύμβουλος του προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου για θέματα Ασίας.

«Η ίδια η APEC έχει πολύ περιορισμένους στόχους και είναι απίθανο να προκύψουν από τη σύνοδό της αποτελέσματα που θα κυριαρχήσουν στη διεθνή επικαιρότητα», πρόσθεσε.

Ο Γουάιλντερ εκτίμησε ότι ο Τραμπ επιδιώκει να επικεντρωθεί στον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών εξαιτίας της «τεράστιας επέκτασης» του κινεζικού πυρηνικού οπλοστασίου τα τελευταία χρόνια. Επισήμανε, ωστόσο, ότι το Πεκίνο αποφεύγει εδώ και δεκαετίες να εμπλακεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Η Κίνα έχει αρνηθεί τις συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών επειδή το μικρό πυρηνικό της οπλοστάσιο περιβαλλόταν από απόλυτη μυστικότητα», ανέφερε.

«Από πολλές απόψεις, το Πεκίνο θεωρούσε ότι η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τις στρατηγικές πυρηνικές του δυνάμεις αποτελούσε ένα κρυφό πυρηνικό πλεονέκτημα».

Παραμένει, τέλος, ασαφές εάν ο πόλεμος στο Ιράν θα συμπεριληφθεί στην ατζέντα, σε περίπτωση που οι τρεις ηγέτες συναντηθούν στη Σεντζέν.

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