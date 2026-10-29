Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο με την Ευρώπη»

Snapshot Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Προειδοποίησε ότι σε περίπτωση πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης δεν θα υπάρξουν νικητές.

Ο Πούτιν αμφισβήτησε τις δυτικές προβλέψεις για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030, υποστηρίζοντας ότι η Δύση απέτυχε να επιφέρει στρατηγική ήττα στη Ρωσία.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας τόνισε την ανάγκη προετοιμασίας για ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, αμφισβητώντας τις διαβεβαιώσεις του Πούτιν για την αποφυγή σύγκρουσης.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και Δύσης συνεχίζεται με αφορμή τη στρατιωτική απειλή που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Snapshot powered by AI

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαμήνυσε ότι η Μόσχα δεν επιθυμεί πολεμική σύγκρουση με την Ευρώπη, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Παράλληλα, προειδοποίησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι ένας πόλεμος με τη Ρωσία δεν θα είχε νικητές.

«Εάν ξεσπάσει πόλεμος, δεν θα υπάρξουν νικητές. Ας μην το ξεχνά αυτό η Ευρώπη», προειδοποίησε.

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ της Ρωσίας και αφρικανικών χωρών.

Ο Πούτιν σχολίασε, μεταξύ άλλων, τις προειδοποιήσεις από τη Γερμανία και τη Βρετανία ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να βρεθεί σε πόλεμο με τη Ρωσία ήδη από το 2030.

«Πολλοί μιλούν για την ανάγκη προετοιμασίας για πόλεμο το αργότερο έως το 2030. Είναι αυτή η σωστή προσέγγιση; Όχι», δήλωσε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Και πρόσθεσε:

«Πρώτα απ' όλα, είμαστε έτοιμοι. Αλλά δεν θέλουμε πόλεμο με την Ευρώπη. Εάν εκείνοι επιθυμούν πόλεμο, ας προετοιμαστούν».

Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε επίσης τις «ευρωπαϊκές χώρες που τάσσονται υπέρ του πολέμου» να αναλογιστούν τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης.

«Εάν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, δεν θα υπάρξουν καθόλου νικητές. Ας μην το ξεχνά αυτό η Ευρώπη», επανέλαβε.

«Η Δύση απέτυχε να επιφέρει στρατηγική ήττα στη Ρωσία»

Ο Πούτιν επιχείρησε παράλληλα να υποβαθμίσει τον κίνδυνο πολεμικής σύγκρουσης έως το 2030, αμφισβητώντας τις εκτιμήσεις δυτικών αξιωματούχων για την εξέλιξη της αντιπαράθεσης με τη Μόσχα.

«Η Δύση δεν έχει επιτύχει τον στόχο της να επιφέρει στρατηγική ήττα στη Ρωσία και είναι απίθανο να το καταφέρει έως το 2030», υποστήριξε.

Οι δηλώσεις του εντάσσονται στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και δυτικών κυβερνήσεων σχετικά με τη στρατιωτική απειλή που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

Η προειδοποίηση της Βρετανίας για ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ, είχε πρόσφατα προειδοποιήσει, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Πολωνία, ότι ο Πούτιν επιχειρεί να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ.

Ο Βρετανός υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη προετοιμασίας για ένα σενάριο στο οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του στο ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να βρεθούν σε πόλεμο με τη Ρωσία.

«Όχι επειδή θέλουμε πόλεμο. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον του ρωσικού λαού και δεν επιθυμούμε να πολεμήσουμε με τη Ρωσία. Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ωστόσο, αμφισβήτησε τις διαβεβαιώσεις του Ρώσου προέδρου ότι δεν σκοπεύει να προκαλέσει στρατιωτική σύγκρουση με τη Συμμαχία.

«Όταν ο Πούτιν μάς διαβεβαιώνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προκαλέσει πόλεμο με το ΝΑΤΟ, θυμόμαστε όσα έλεγε για την Ουκρανία λίγες ημέρες πριν από την εισβολή», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης