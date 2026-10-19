WSJ: Ο Πούτιν πρότεινε σύνοδο κορυφής με Τραμπ και Σι για την Ουκρανία χωρίς τον Ζελένσκι

Η πρόταση φέρεται να έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας Πούτιν–Τραμπ στις 9 Οκτωβρίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

WSJ: Ο Πούτιν πρότεινε σύνοδο κορυφής με Τραμπ και Σι για την Ουκρανία χωρίς τον Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε στις 9 Οκτωβρίου τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ για την Ουκρανία, χωρίς τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Η πρόταση του Πούτιν στοχεύει σε συμφωνία που θα ευνοεί τη Ρωσία και προκαλεί ανησυχίες για αποκλεισμό της ουκρανικής ηγεσίας από τις διαπραγματεύσεις.
  • Στην ίδια τηλεφωνική επικοινωνία συμφωνήθηκε ο εφοδιασμός της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με ρωσικό ντίζελ.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να απομακρύνει τη Ρωσία από τις διαπραγματεύσεις ειρήνης και υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι δεν επιθυμεί το τέλος του πολέμου.
  • Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ζελένσκι για επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια που επηρεάζουν την αγορά ντίζελ και υποστήριξε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να είχε πετύχει καλύτερους όρους πριν από δύο χρόνια.
Snapshot powered by AI

Τη διεξαγωγή τριμερούς συνόδου κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ φέρεται να πρότεινε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η πρόταση διατυπώθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου και του Αμερικανού προέδρου στις 9 Οκτωβρίου.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Πούτιν επιδιώκει μια συμφωνία για την Ουκρανία με όρους ευνοϊκούς για τη Μόσχα, ενώ στο προτεινόμενο σχήμα δεν προβλέπεται η συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αναμένεται να προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς θα άνοιγε συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου χωρίς την παρουσία της ουκρανικής ηγεσίας.

Στη διάρκεια της ίδιας τηλεφωνικής επικοινωνίας Πούτιν–Τραμπ επιτεύχθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμφωνία για τον εφοδιασμό της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς με ρωσικό ντίζελ.

Τραμπ: «Δεν θέλω να απομακρύνω τη Ρωσία από το τραπέζι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την Κυριακή τη στάση του απέναντι στη Μόσχα, λέγοντας ότι δεν θέλει να λάβει μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διαπραγματεύσεις.

«Η απόφασή μου για τη Ρωσία είναι πολύ απλή. Είμαι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ειρήνης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και δεν θέλω να κάνω κάτι που θα απομακρύνει, ανόητα, τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για πρόοδο στις επαφές, ενώ άσκησε εκ νέου κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο για τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζουν τη διεθνή αγορά ντίζελ, και πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, ο Ζελένσκι «δεν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει καλύτερους όρους συμφωνίας πριν από δύο χρόνια σε σχέση με σήμερα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:56ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Πούτιν πρότεινε σύνοδο κορυφής με Τραμπ και Σι για την Ουκρανία χωρίς τον Ζελένσκι

03:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ 2026: Νέα εκκαθαριστικά με έκπτωση 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Η Ελλάδα αξίζει ισχυρό πρέσβη με την πλήρη εμπιστοσύνη του Τραμπ» – Κομβικός ο ρόλος της σε ενέργεια, ΝΑΤΟ και περιφερειακή σταθερότητα

02:42ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ποινές για όσους δημοσιεύουν βίντεο από αναχαιτίσεις πυραύλων και drones

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Λας Βέγκας: Ιδιωτικό τζετ βγήκε από τον διάδρομο και έπεσε σε περίφραξη – Προσωρινό μπλόκο στις πτήσεις

01:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών θα τιμήσει τον Αλ Πατσίνο με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός σε πτήση Τελ Αβίβ–Βιέννη: Έκτακτη προσγείωση στη Σόφια μετά από απειλή για βόμβα

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Αραγτσί κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι «σπρώχνει» τις ΗΠΑ σε νέο πόλεμο

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θέλω να απομακρύνω τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων» – Σκληρή επίθεση στον Ζελένσκι

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ – «Προσέκρουσε σε νάρκη» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοινώνει σχέδια ανακαίνισης γηπέδου γκολφ στην Ουάσιγκτον εν μέσω δικαστικής διαμάχης

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ θα επισκεφθεί τη Δευτέρα την Τεχεράνη

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Φουκώ και Λακόστ: Η άγνωστη συνάντηση που γέννησε νέα ματιά στη γεωπολιτική - Η ιστορική συζήτηση

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα: Ανήλικος κατήγγειλε επίθεση από ομάδα νεαρών - Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Le Figaro - Σκληρό μήνυμα Μακρόν μετά το χάος στη Γαλλία: «Οργή, ντροπή και μηδενική ανοχή»

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Αυτοί είναι οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν με το μονοκινητήριο - Τα στοιχεία που εξετάζονται για τα αίτια του δυστυχήματος - «Τα έχω χαμένα», λέει ο πατέρας του 41χρονου πιλότου

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (20/10)

22:41ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τραγωδία με «εισβολή» φορτηγού σε γήπεδο ποδοσφαίρου – Νεκροί ένα 6χρονο παιδί και ένας 35χρονος, 10 τραυματίες

22:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Πέντε ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ηλιοφάνεια στις ισχυρές βροχές - Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τη νέα εβδομάδα

08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (20/10)

19:08LIFESTYLE

Το αιχμηρό μήνυμα Κορομηλά για Μαζωνάκη: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση»

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: Αυτοί είναι οι δύο άνδρες που σκοτώθηκαν με το μονοκινητήριο - Τα στοιχεία που εξετάζονται για τα αίτια του δυστυχήματος - «Τα έχω χαμένα», λέει ο πατέρας του 41χρονου πιλότου

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ιερέας σκοτώθηκε όταν ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω του την ώρα της λειτουργίας - Βίντεο

13:19LIFESTYLE

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Οι ηχηρές απουσίες από την τελετή στη Νίκαια και οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

22:23LIFESTYLE

Σοβαρό ατύχημα για τον Χάρη Βαρθακούρη - Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Le Figaro - Σκληρό μήνυμα Μακρόν μετά το χάος στη Γαλλία: «Οργή, ντροπή και μηδενική ανοχή»

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Η Ελλάδα αξίζει ισχυρό πρέσβη με την πλήρη εμπιστοσύνη του Τραμπ» – Κομβικός ο ρόλος της σε ενέργεια, ΝΑΤΟ και περιφερειακή σταθερότητα

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Αγωνία για την τύχη 17χρονης - Φόβοι ότι κινδυνεύει η ζωή της

13:16WHAT THE FACT

Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη τις επόμενες 48 ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μια ώρα πίσω

17:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια νύχτα στις Αχαρνές: Καταδίωξη με ΙΧ, επίθεση σε σπίτι και ζημιές στα κρατητήρια – 4 συλλήψεις

23:46ΚΟΣΜΟΣ

Φουκώ και Λακόστ: Η άγνωστη συνάντηση που γέννησε νέα ματιά στη γεωπολιτική - Η ιστορική συζήτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ