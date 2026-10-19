WSJ: Ο Πούτιν πρότεινε σύνοδο κορυφής με Τραμπ και Σι για την Ουκρανία χωρίς τον Ζελένσκι

Snapshot Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε στις 9 Οκτωβρίου τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ για την Ουκρανία, χωρίς τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρόταση του Πούτιν στοχεύει σε συμφωνία που θα ευνοεί τη Ρωσία και προκαλεί ανησυχίες για αποκλεισμό της ουκρανικής ηγεσίας από τις διαπραγματεύσεις.

Στην ίδια τηλεφωνική επικοινωνία συμφωνήθηκε ο εφοδιασμός της αμερικανικής και διεθνούς αγοράς με ρωσικό ντίζελ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να απομακρύνει τη Ρωσία από τις διαπραγματεύσεις ειρήνης και υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι δεν επιθυμεί το τέλος του πολέμου.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Ζελένσκι για επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια που επηρεάζουν την αγορά ντίζελ και υποστήριξε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να είχε πετύχει καλύτερους όρους πριν από δύο χρόνια. Snapshot powered by AI

Τη διεξαγωγή τριμερούς συνόδου κορυφής με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ φέρεται να πρότεινε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η πρόταση διατυπώθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου και του Αμερικανού προέδρου στις 9 Οκτωβρίου.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Πούτιν επιδιώκει μια συμφωνία για την Ουκρανία με όρους ευνοϊκούς για τη Μόσχα, ενώ στο προτεινόμενο σχήμα δεν προβλέπεται η συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αναμένεται να προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς θα άνοιγε συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου χωρίς την παρουσία της ουκρανικής ηγεσίας.

Στη διάρκεια της ίδιας τηλεφωνικής επικοινωνίας Πούτιν–Τραμπ επιτεύχθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμφωνία για τον εφοδιασμό της αμερικανικής και της διεθνούς αγοράς με ρωσικό ντίζελ.

Τραμπ: «Δεν θέλω να απομακρύνω τη Ρωσία από το τραπέζι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την Κυριακή τη στάση του απέναντι στη Μόσχα, λέγοντας ότι δεν θέλει να λάβει μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διαπραγματεύσεις.

«Η απόφασή μου για τη Ρωσία είναι πολύ απλή. Είμαι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ειρήνης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και δεν θέλω να κάνω κάτι που θα απομακρύνει, ανόητα, τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για πρόοδο στις επαφές, ενώ άσκησε εκ νέου κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατηγόρησε τον Ουκρανό πρόεδρο για τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζουν τη διεθνή αγορά ντίζελ, και πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, ο Ζελένσκι «δεν θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει καλύτερους όρους συμφωνίας πριν από δύο χρόνια σε σχέση με σήμερα.