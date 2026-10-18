Ο Ζελένσκι λέει ότι ο Τραμπ πιέζει την Ουκρανία να συνθηκολογήσει με τη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιχειρεί να πιέσει το Κίεβο να παραδοθεί στη Ρωσία, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεσή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, η οποία διαρκεί ήδη μία εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι κατέθεσε επίσης νέα πρόταση, ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Τραμπ να σταματήσει η Ουκρανία να πλήττει ρωσικά διυλιστήρια, μια απαίτηση που συνδέεται με την προσπάθεια συγκράτησης των υψηλών τιμών του ντίζελ.

Σε αντάλλαγμα, ο Ουκρανός πρόεδρος ζητεί την αποστολή περισσότερων αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία.

«Τώρα έχουμε μπροστά μας επικίνδυνες ημέρες μέχρι τις εκλογές», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Η τελευταία πρότασή μου ήταν η εξής: εμείς δεν πλήττουμε το ρωσικό ντίζελ, εσείς μας δίνετε πυραύλους για τα συστήματα Patriot ώστε να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις μας. Όμως εκείνοι θέλουν απλώς να σταματήσουμε να πλήττουμε το ντίζελ. Και αν το χτυπήσουμε, θα μας αποσυνδέσουν από κάτι».

Καθώς οι σχέσεις ΗΠΑ και Ουκρανίας υποχώρησαν σε νέο χαμηλό, ο Ζελένσκι περιέγραψε μια σειρά ενεργειών της Ουάσιγκτον τις οποίες χαρακτήρισε μη φιλικές προς το Κίεβο.

Μεταξύ αυτών, όπως υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Bloomberg την Κυριακή, περιλαμβάνονται η σκόπιμη επιβράδυνση των ταχυτήτων του δορυφορικού διαδικτύου Starlink, κρίσιμου για τα ουκρανικά στρατεύματα που πολεμούν τη Ρωσία, καθώς και η καθυστέρηση στις ήδη περιορισμένες παραδόσεις αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί σε εφιάλτη για τις ουκρανικές πόλεις.

«Πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα με σκοπό να πειστεί η Ουκρανία να συνθηκολογήσει», δήλωσε ο Ζελένσκι από το γραφείο του στο Κίεβο.

«Δεν λέω ότι αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκουν οι εταίροι μας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι οι Αμερικανοί εταίροι μας θεωρούν πως ο πόλεμος εναντίον της Ρωσίας μπορεί να τελειώσει γρηγορότερα εις βάρος της Ουκρανίας. Όμως έτσι φαίνεται».

Οι εντάσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ έφθασαν στο ναδίρ αφότου ο Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, βάσει της οποίας η Ουάσιγκτον θα απέφευγε την περαιτέρω αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με αντάλλαγμα η Μόσχα να διαθέσει περιορισμένες ποσότητες ντίζελ στην παγκόσμια αγορά, προκειμένου να συγκρατηθούν οι αυξανόμενες τιμές.

Ο Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και στο ίδιο του το κόμμα όταν ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι θα εξαιρούσε μέρος ενός νέου νόμου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο οποίος είχε λάβει το όνομα του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ ενδέχεται να βελτιωθούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Η πολιτική είναι πολύ επιθετική σε προεκλογικές περιόδους», είπε. «Νομίζω ότι τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση αγωνίας, όμως μετά τις εκλογές η ζωή θα συνεχιστεί και πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι πιο ήρεμα».

Η Ουάσιγκτον έχει απαιτήσει από το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αυτές έχουν συμβάλει στις υψηλές τιμές της ενέργειας, ιδίως του ντίζελ, παρότι οι παγκόσμιες προμήθειες έχουν επηρεαστεί πολύ περισσότερο από τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα κατά διυλιστηρίων, εφόσον η Ρωσία πάψει να επιτίθεται στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Ωστόσο, και οι δύο πλευρές συνέχισαν να πλήττουν ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η Ουκρανία επανέλαβε τις επιθέσεις της αφού είχε διακόψει τα πλήγματα για αρκετές ημέρες, προκειμένου να διαπιστώσει εάν η Ρωσία θα τηρούσε την «ενεργειακή εκεχειρία» που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας το Σαββατοκύριακο, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες οικογένειες χωρίς ρεύμα, ενώ η Ρωσία προσπαθούσε να αντιμετωπίσει πυρκαγιές στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Αγίας Πετρούπολης και σε άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έγιναν μετά τις καταγγελίες της Ουκρανίας ότι η αμερικανική SpaceX, ιδιοκτησίας του Έλον Μασκ, επιβράδυνε τις ταχύτητες του Starlink στην Ουκρανία.

Η δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου είναι ζωτικής σημασίας για τις ουκρανικές δυνάμεις και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας στο πεδίο της μάχης στον πόλεμο με τη Ρωσία, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του.

Ερωτηθείς ποιος έδωσε την εντολή, ο Ζελένσκι έδειξε προς «τις αρχές, τον Λευκό Οίκο», επικαλούμενος «πηγές» τις οποίες δεν κατονόμασε.

Υποστήριξε ότι οι ταχύτητες του Starlink διακόπτονται στην Ουκρανία όταν η ταχύτητα κίνησης υπερβαίνει τα 161 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ εκτός της χώρας το σύστημα λειτουργεί χωρίς περιορισμούς. Τα ρωσικά drones, όπως είπε, κινούνται με ταχύτητα περίπου 400 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ καθυστερούν τις παραδόσεις αναχαιτιστικών πυραύλων για τα συστήματα Patriot, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατάρριψη ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, των όπλων που προκαλούν τις σοβαρότερες ζημιές στις υποδομές των ουκρανικών πόλεων.

«Έχουμε πληρώσει για τα όπλα», συμπεριλαμβανομένων των αντιβαλλιστικών πυραύλων στο πλαίσιο του λεγόμενου προγράμματος PURL, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Ένα μέρος των παραδόσεων έχει εγκριθεί» από την αμερικανική πλευρά, «ενώ οι υπόλοιπες όχι. Και αυτό δεν είναι τεχνικό ζήτημα».

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι ΗΠΑ προμηθεύουν αυτή τη στιγμή την Ουκρανία με μόλις 12 αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot τον μήνα, αριθμό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο του ρυθμού παραδόσεων επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν.

Επί Τραμπ, οι ΗΠΑ πωλούν τους πυραύλους αυτούς στην Ουκρανία, ενώ επί Μπάιντεν παρέχονταν δωρεάν στο πλαίσιο στρατιωτικής βοήθειας.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει πράγματι καλή σχέση με τον Πούτιν», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Υπάρχει όμως κάτι που δεν λειτουργεί: αυτή τη στιγμή ο Τραμπ δεν μπορεί να αναγκάσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο».

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι εξακολουθεί να βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με δύο από τους βασικούς απεσταλμένους του Τραμπ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι συζητούν μια νέα συνάντηση, πιθανότατα αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Οι τρεις τους είχαν ήδη συναντηθεί στο Κίεβο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε, οι Κούσνερ και Γουίτκοφ είχαν πρώτα μεταβεί στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν και στη συνέχεια πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσκεψη στην Ουκρανία για διαπραγματεύσεις με τον Ζελένσκι.

Η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ έρχεται στη χειρότερη δυνατή στιγμή για την Ουκρανία, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα.

Η χρήση από τη Ρωσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών με κινητήρες τζετ, σε συνδυασμό με τη σοβαρή έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων, έχει καταστήσει την Ουκρανία ολοένα περισσότερο ευάλωτη σε μαζικά αεροπορικά πλήγματα, επιβαρύνοντας παράλληλα το ηθικό της κοινωνίας.

Η χώρα αντιμετωπίζει ήδη πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ οι μεγαλύτερες πόλεις της προετοιμάζονται για ακόμη σοβαρότερες διαταραχές, μεταξύ των οποίων πιθανές διακοπές στη θέρμανση, στην υδροδότηση και στο αποχετευτικό δίκτυο.

Ερωτηθείς πώς θα περιέγραφε τις προσπάθειες αποκατάστασης των σχέσεων με τις ΗΠΑ, ο Ζελένσκι χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική μεταφορά:

«Πιστεύω ότι όταν οι δυνητικοί κίνδυνοι για την Ουκρανία έχουν διαστάσεις τσουνάμι, πρέπει να παρεμβαίνεις όσο ακόμη πρόκειται για μια ήπια καταιγίδα. Θεωρώ ότι διακυβεύονται πολύ περισσότερα από τη συμφωνία για το ντίζελ».

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