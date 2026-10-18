«Οι ΗΠΑ επανέφεραν την παροχή κρίσιμων πληροφοριών στην Ουκρανία»

Η Ουκρανία βασίζεται σε αμερικανικές μυστικές πληροφορίες για τον εντοπισμό των βαλλιστικών πυραύλων υψηλής ταχύτητας

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

«Οι ΗΠΑ επανέφεραν την παροχή κρίσιμων πληροφοριών στην Ουκρανία»
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό τη διοργάνωση μιας νέας συνάντησης με στόχο την επίτευξη ειρήνης, μια συνάντηση που ενδεχομένως να γίνει ακόμη και εντός της εβδομάδας, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος μιλώντας στο Bloomberg News

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι θα αξιοποιήσει μια βιντεοκλήση με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να συζητήσουν την πιθανή ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της συνάντησης.

Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου NBC, ο Ζελένσκι είπε ότι οι ΗΠΑ επανέφεραν την παροχή κρίσιμων μυστικών πληροφοριών στην Ουκρανία, οι οποίες βοηθούν στην άμυνα έναντι των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, έπειτα από μια σύντομη διακοπή της παροχής των πληροφοριών αυτών.

Η Ουκρανία βασίζεται σε αμερικανικές μυστικές πληροφορίες για τον εντοπισμό των βαλλιστικών πυραύλων υψηλής ταχύτητας, τους οποίους η Ρωσία εκτοξεύει κατά κύματα εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Ο Ουκρανία πρόεδρος ανέφερε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών είχε διακοπεί, αλλά στη συνέχεια «ξεμπλοκαρίστηκε».

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες γι' αυτό», δήλωσε. «Τώρα λειτουργεί».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθούσε να μοιράζεται μυστικές πληροφορίες, παρά τις αναφορές Ουκρανών αξιωματούχων ότι ορισμένες ρωσικές επιθέσεις είχαν συμβεί χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση.

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