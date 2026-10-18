Ο Μπένσετ απέφυγε να πει αν θεωρεί την Ουκρανία σύμμαχο -Ζελένσκι: Ιστορικό λάθος η στήριξη σε Ρωσία

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση περιόρισε τις ταχύτητες του Starlink για τις ουκρανικές δυνάμεις και χαρακτήρισε «ανεύθυνο» τον σχετικό ισχυρισμό του Ζελένσκι

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Μπένσετ απέφυγε να πει αν θεωρεί την Ουκρανία σύμμαχο -Ζελένσκι: Ιστορικό λάθος η στήριξη σε Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απέφυγε να απαντήσει εάν η Ουκρανία θεωρείται σύμμαχος των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας την παροχή τριών ειδών υποστήριξης προς το Κίεβο.
  • Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος» τη στήριξη των ΗΠΑ στη Ρωσία και ζήτησε αλλαγή πολιτικής από τον Πρόεδρο Τραμπ.
  • Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τις ΗΠΑ και τον Έλον Μασκ για περιορισμό της πρόσβασης στο Starlink, που δυσχεραίνει την ουκρανική άμυνα, κάτι που ο Μπέσεντ απέρριψε ως ανεύθυνο ισχυρισμό.
  • Ο Τραμπ ανακοίνωσε αναστολή 60 ημερών ορισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ ο Μπέσεντ διευκρίνισε ότι μόνο το εμπάργκο στο ντίζελ έχει αρθεί.
  • Ο Μπέσεντ τόνισε ότι ο Τραμπ επιδιώκει την ειρηνική λύση μέσω διαπραγματεύσεων και κατηγόρησε τον Ζελένσκι για «ψευδές δίλημμα» σχετικά με την ανάγκη νίκης της Ουκρανίας.
Snapshot powered by AI

Εν μέσω κλιμακούμενης έντασης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απέφυγε την Κυριακή να απαντήσει ευθέως, σε τρεις διαδοχικές ερωτήσεις, εάν η Ουκρανία είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Παρέχουμε αυτά τα τρία διαφορετικά πράγματα […] στην Ουκρανία, οπότε αυτό κάνεις για έναν σύμμαχο. Δεν τα παρέχουμε στη Ρωσία», δήλωσε στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News, όταν ρωτήθηκε για δεύτερη φορά εάν οι ΗΠΑ θεωρούν την Ουκρανία σύμμαχο.

Όταν η ερώτηση επανήλθε για τρίτη φορά, αρκέστηκε να πει:

«Δεν είμαι ο υπουργός Εξωτερικών. Δεν είμαι ο πρόεδρος».

Νωρίτερα, ο Μπέσεντ είχε αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον στηρίζει το Κίεβο με τρεις βασικούς τρόπους: παρέχοντας πληροφορίες, υποστήριξη μέσω του Starlink και επιτρέποντας στο ΝΑΤΟ να αγοράζει αμερικανικά όπλα για να τα μεταπωλεί στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια κατηγόρησε την Ευρώπη ότι δεν προσφέρει επαρκή στήριξη.

«Όταν ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε συστήματα Patriot, το ΝΑΤΟ, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, είχε πολλά Patriot. Γιατί δεν τα διαθέτουν;» διερωτήθηκε.

Ζελένσκι: «Ιστορικό λάθος» η στήριξη στη Ρωσία

Οι δηλώσεις Μπέσεντ έγιναν λίγο μετά την εμφάνιση του Ζελένσκι στην ίδια εκπομπή. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ ότι θα αποτελούσε «ιστορικό λάθος» για τις ΗΠΑ να συνταχθούν με τη Ρωσία στον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Ο Ζελένσκι, του οποίου η σχέση με τον Τραμπ έχει περάσει τόσο από περιόδους έντασης όσο και από φάσεις φιλικού κλίματος, ανέφερε για τον Αμερικανό πρόεδρο: «Θέλουμε να τον εμπιστευόμαστε» και «ελπίζω ότι θα αλλάξει τις αποφάσεις του».

Η νέα ένταση ακολούθησε τη δήλωση Τραμπ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει σε μια «ενεργειακή εκεχειρία», εξέλιξη που αιφνιδίασε ορισμένους Ευρωπαίους συμμάχους.

Για αρκετές ημέρες, ο Ζελένσκι διέκοψε τα ουκρανικά πλήγματα κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, επιμένοντας ωστόσο ότι η Μόσχα δεν τηρούσε την ίδια συμφωνία.

Πριν από λίγες ημέρες, ο ουκρανικός στρατός επανέλαβε τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια. Παράλληλα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν διαβίβαζαν πληροφορίες για επικείμενα ρωσικά πλήγματα, τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες μοιράζονται με το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε επίσης τον επιχειρηματία και σύμμαχο του Τραμπ, Έλον Μασκ, ότι περιόρισε την πρόσβαση της χώρας στο Starlink, το οποίο η Ουκρανία χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό drones και την άμυνά της.

Αντιπαράθεση για το Starlink και τις πληροφορίες

Στη συνέντευξή του στο «Meet the Press», ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι περιορισμοί στην ταχύτητα του Starlink δυσχεραίνουν την ικανότητα των ουκρανικών δυνάμεων να αναχαιτίζουν drones. Εξέφρασε, μάλιστα, την πεποίθηση ότι η απόφαση περιορισμού της ταχύτητας αποτελούσε «μήνυμα από την αμερικανική κυβέρνηση».

Ανέφερε επίσης ότι η διαβίβαση πληροφοριών από τις ΗΠΑ είχε διακοπεί για ένα διάστημα.

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν σταματήσει να μοιράζονται συγκεκριμένες πληροφορίες. Οι υπηρεσίες του Starlink επανήλθαν αργότερα στις κανονικές ταχύτητες.

Την Κυριακή, ο Μπέσεντ επέκρινε τον Ζελένσκι επειδή κατηγόρησε δημόσια τις ΗΠΑ και τον Μασκ ότι περιόρισαν τα μέσα που διαθέτει η Ουκρανία στον πόλεμο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχουν δηλώσει κατηγορηματικά ότι κανείς στην κυβέρνηση Τραμπ δεν έκανε κάτι τέτοιο. Και θεωρώ πολύ ανεύθυνο εκ μέρους του προέδρου Ζελένσκι να διατυπώνει μια τέτοια κατηγορία», είπε.

Τι είπε για τις κυρώσεις στη Ρωσία

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι θα έκανε χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης από την εφαρμογή ορισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες είχαν εγκριθεί πρόσφατα από το Κογκρέσο με διακομματική στήριξη.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, είχε δηλώσει ότι θα επέτρεπε στη Ρωσία να αρχίσει «αμέσως» να πουλά εκατοντάδες χιλιάδες τόνους ντίζελ στη διεθνή αγορά.

Ο Μπέσεντ αρνήθηκε την Κυριακή ότι ο Τραμπ ήρε κυρώσεις. Αντιθέτως, δήλωσε ότι ο πρόεδρος επιθυμούσε αναστολή 60 ημερών, «ώστε να εξετάσουμε τι συμβαίνει».

«Το μόνο που έχει αρθεί είναι το εμπάργκο στο ντίζελ», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Οικονομικών κατηγόρησε επίσης τον Ζελένσκι ότι παρουσίασε ένα «ψευδές δίλημμα» στην προηγούμενη συνέντευξή του.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, ότι πρέπει να σταματήσει. Και ο πρόεδρος Ζελένσκι παρουσίασε σήμερα το πρωί ένα ψευδές δίλημμα, λέγοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να νικήσει», δήλωσε ο Μπέσεντ.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και αυτό θα γίνει μέσω κάποιου είδους συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων. Και ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται γι’ αυτό καθημερινά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Αγωνία για την τύχη 17χρονης - Φόβοι ότι κινδυνεύει η ζωή της

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης προς Κουφονικολάκου: Πριν «κουνήσετε το δάχτυλο» στους άλλους, να ρωτήσετε τον Τσίπρα

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε μητέρα με το βρέφος της μετά από εκτροπή οχήματος

20:10LIFESTYLE

Γρηγόρης Κορπίδης: «Σταμάτησε η καρδούλα της στην αγκαλιά μου» – Το αντίο στην αγαπημένη σκυλίτσα των social media που συγκίνησε χιλιάδες χρήστες

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Λεπέν: «Η χώρα είναι όμηρος της βίας και της ανικανότητας» - Σφοδρή επίθεση κατά του Μακρόν

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε στρατιωτική βάση - «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες»

19:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday 2026: Σε πόσες ημέρες έρχεται - Πότε ξεκινούν οι προσφορές

19:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καλαμάτα – ΟΦΗ 4-3: Συγκλονιστικό φινάλε στη Νεάπολη με χατ τρικ Κουρμινόβσκι και ήρωα Σίγκουρντσον

19:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1: Έστησε πάρτι στο ΟΑΚΑ και «διέλυσε» τους Αρκάδες

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπένσετ απέφυγε να πει αν θεωρεί την Ουκρανία σύμμαχο των ΗΠΑ - Ζελένσκι: Ιστορικό λάθος η στήριξη σε Ρωσία

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Κίνδυνος έλλειψης κολοκύθας ενόψει Halloween - Η ξηρασία «χτύπησε» τις καλλιέργειες

19:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2: Πέρασε από το Αγρίνιο με γκολ Ρόκα και «ζωγραφιά» Τσικίνιο

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Νέα επεισόδια στο κέντρο της πόλης – Ζημιές σε καταστήματα και τουλάχιστον 50 προσαγωγές

19:08LIFESTYLE

Το αιχμηρό μήνυμα Κορομηλά για Μαζωνάκη: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση»

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το καμένο δημαρχείο της Λιμόζ ξυπνά μνήμες από την Παναγία των Παρισίων

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχετε μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα τη νύχτα; Τι μπορεί να συμβαίνει στον καρπό σας

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

18:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο: Μειώσεις φόρων, ενισχύσεις συνταξιούχων και μέτρα

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νέες συγκρούσεις στο Παρίσι - Λεηλασίες στη Μασσαλία - Πυρπολήθηκε το δημαρχείο της Λιμόζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

13:19LIFESTYLE

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Οι ηχηρές απουσίες από την τελετή στη Νίκαια και οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

19:08LIFESTYLE

Το αιχμηρό μήνυμα Κορομηλά για Μαζωνάκη: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση»

08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

14:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου: Νεκρός κομάντο της Πολεμικής Αεροπορίας μετά από πτώση από ύψος 52 μέτρων

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ιερέας σκοτώθηκε όταν ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω του την ώρα της λειτουργίας - Βίντεο

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: «Είμαστε σε σοκ, ήταν έμπειρος ο γιος μου», συγκλονίζει ο πατέρας του 41χρονου πιλότου - Ο μοιραίος δεξιός ελιγμός, τα 25 λεπτά πτήσης και τα αναπάντητα ερωτήματα

15:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρκάς: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα» - Το σκίτσο για τον «κατεστραμμένο» κόσμο των νέων

17:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια νύχτα στις Αχαρνές: Καταδίωξη με ΙΧ, επίθεση σε σπίτι και ζημιές στα κρατητήρια – 4 συλλήψεις

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Κατέρρευσε η Μαρία Μαζωνάκη έξω από την εκκλησία

16:05LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με τον Ρομέν Γαβρά - «Απόψε με την αγάπη μου»

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε μητέρα με το βρέφος της μετά από εκτροπή οχήματος

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μια ώρα πίσω

19:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday 2026: Σε πόσες ημέρες έρχεται - Πότε ξεκινούν οι προσφορές

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή - Συγγενείς και θαυμαστές τον τιμούν στη Νίκαια

19:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR 5-1: Έστησε πάρτι στο ΟΑΚΑ και «διέλυσε» τους Αρκάδες

17:05ΕΛΛΑΔΑ

«Οι σχέσεις που δημιουργούμε με τα ζώα δεν είναι απλώς φροντίδα - Είναι σύνδεση εμπιστοσύνης που κάνει την απώλειά τους αβάστακτη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ