Ο Μπένσετ απέφυγε να πει αν θεωρεί την Ουκρανία σύμμαχο -Ζελένσκι: Ιστορικό λάθος η στήριξη σε Ρωσία

Snapshot Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απέφυγε να απαντήσει εάν η Ουκρανία θεωρείται σύμμαχος των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας την παροχή τριών ειδών υποστήριξης προς το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «ιστορικό λάθος» τη στήριξη των ΗΠΑ στη Ρωσία και ζήτησε αλλαγή πολιτικής από τον Πρόεδρο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τις ΗΠΑ και τον Έλον Μασκ για περιορισμό της πρόσβασης στο Starlink, που δυσχεραίνει την ουκρανική άμυνα, κάτι που ο Μπέσεντ απέρριψε ως ανεύθυνο ισχυρισμό.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε αναστολή 60 ημερών ορισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ ο Μπέσεντ διευκρίνισε ότι μόνο το εμπάργκο στο ντίζελ έχει αρθεί.

Ο Μπέσεντ τόνισε ότι ο Τραμπ επιδιώκει την ειρηνική λύση μέσω διαπραγματεύσεων και κατηγόρησε τον Ζελένσκι για «ψευδές δίλημμα» σχετικά με την ανάγκη νίκης της Ουκρανίας. Snapshot powered by AI

Εν μέσω κλιμακούμενης έντασης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απέφυγε την Κυριακή να απαντήσει ευθέως, σε τρεις διαδοχικές ερωτήσεις, εάν η Ουκρανία είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Παρέχουμε αυτά τα τρία διαφορετικά πράγματα […] στην Ουκρανία, οπότε αυτό κάνεις για έναν σύμμαχο. Δεν τα παρέχουμε στη Ρωσία», δήλωσε στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News, όταν ρωτήθηκε για δεύτερη φορά εάν οι ΗΠΑ θεωρούν την Ουκρανία σύμμαχο.

Όταν η ερώτηση επανήλθε για τρίτη φορά, αρκέστηκε να πει:

«Δεν είμαι ο υπουργός Εξωτερικών. Δεν είμαι ο πρόεδρος».

Νωρίτερα, ο Μπέσεντ είχε αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον στηρίζει το Κίεβο με τρεις βασικούς τρόπους: παρέχοντας πληροφορίες, υποστήριξη μέσω του Starlink και επιτρέποντας στο ΝΑΤΟ να αγοράζει αμερικανικά όπλα για να τα μεταπωλεί στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια κατηγόρησε την Ευρώπη ότι δεν προσφέρει επαρκή στήριξη.

«Όταν ο πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε συστήματα Patriot, το ΝΑΤΟ, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, είχε πολλά Patriot. Γιατί δεν τα διαθέτουν;» διερωτήθηκε.

Ζελένσκι: «Ιστορικό λάθος» η στήριξη στη Ρωσία

Οι δηλώσεις Μπέσεντ έγιναν λίγο μετά την εμφάνιση του Ζελένσκι στην ίδια εκπομπή. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ ότι θα αποτελούσε «ιστορικό λάθος» για τις ΗΠΑ να συνταχθούν με τη Ρωσία στον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Ο Ζελένσκι, του οποίου η σχέση με τον Τραμπ έχει περάσει τόσο από περιόδους έντασης όσο και από φάσεις φιλικού κλίματος, ανέφερε για τον Αμερικανό πρόεδρο: «Θέλουμε να τον εμπιστευόμαστε» και «ελπίζω ότι θα αλλάξει τις αποφάσεις του».

Η νέα ένταση ακολούθησε τη δήλωση Τραμπ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει σε μια «ενεργειακή εκεχειρία», εξέλιξη που αιφνιδίασε ορισμένους Ευρωπαίους συμμάχους.

Για αρκετές ημέρες, ο Ζελένσκι διέκοψε τα ουκρανικά πλήγματα κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, επιμένοντας ωστόσο ότι η Μόσχα δεν τηρούσε την ίδια συμφωνία.

Πριν από λίγες ημέρες, ο ουκρανικός στρατός επανέλαβε τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια. Παράλληλα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν διαβίβαζαν πληροφορίες για επικείμενα ρωσικά πλήγματα, τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες μοιράζονται με το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε επίσης τον επιχειρηματία και σύμμαχο του Τραμπ, Έλον Μασκ, ότι περιόρισε την πρόσβαση της χώρας στο Starlink, το οποίο η Ουκρανία χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό drones και την άμυνά της.

Αντιπαράθεση για το Starlink και τις πληροφορίες

Στη συνέντευξή του στο «Meet the Press», ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι περιορισμοί στην ταχύτητα του Starlink δυσχεραίνουν την ικανότητα των ουκρανικών δυνάμεων να αναχαιτίζουν drones. Εξέφρασε, μάλιστα, την πεποίθηση ότι η απόφαση περιορισμού της ταχύτητας αποτελούσε «μήνυμα από την αμερικανική κυβέρνηση».

Ανέφερε επίσης ότι η διαβίβαση πληροφοριών από τις ΗΠΑ είχε διακοπεί για ένα διάστημα.

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν σταματήσει να μοιράζονται συγκεκριμένες πληροφορίες. Οι υπηρεσίες του Starlink επανήλθαν αργότερα στις κανονικές ταχύτητες.

Την Κυριακή, ο Μπέσεντ επέκρινε τον Ζελένσκι επειδή κατηγόρησε δημόσια τις ΗΠΑ και τον Μασκ ότι περιόρισαν τα μέσα που διαθέτει η Ουκρανία στον πόλεμο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχουν δηλώσει κατηγορηματικά ότι κανείς στην κυβέρνηση Τραμπ δεν έκανε κάτι τέτοιο. Και θεωρώ πολύ ανεύθυνο εκ μέρους του προέδρου Ζελένσκι να διατυπώνει μια τέτοια κατηγορία», είπε.

Τι είπε για τις κυρώσεις στη Ρωσία

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι θα έκανε χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης από την εφαρμογή ορισμένων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες είχαν εγκριθεί πρόσφατα από το Κογκρέσο με διακομματική στήριξη.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, είχε δηλώσει ότι θα επέτρεπε στη Ρωσία να αρχίσει «αμέσως» να πουλά εκατοντάδες χιλιάδες τόνους ντίζελ στη διεθνή αγορά.

Ο Μπέσεντ αρνήθηκε την Κυριακή ότι ο Τραμπ ήρε κυρώσεις. Αντιθέτως, δήλωσε ότι ο πρόεδρος επιθυμούσε αναστολή 60 ημερών, «ώστε να εξετάσουμε τι συμβαίνει».

«Το μόνο που έχει αρθεί είναι το εμπάργκο στο ντίζελ», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Οικονομικών κατηγόρησε επίσης τον Ζελένσκι ότι παρουσίασε ένα «ψευδές δίλημμα» στην προηγούμενη συνέντευξή του.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, ότι πρέπει να σταματήσει. Και ο πρόεδρος Ζελένσκι παρουσίασε σήμερα το πρωί ένα ψευδές δίλημμα, λέγοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να νικήσει», δήλωσε ο Μπέσεντ.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και αυτό θα γίνει μέσω κάποιου είδους συμφωνίας κατόπιν διαπραγματεύσεων. Και ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται γι’ αυτό καθημερινά».

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