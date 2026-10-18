Νετανιάχου προς Τραμπ: «Μαζί θα ολοκληρώσουμε την αποστολή»

Snapshot Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξη και τη συνεργασία τους.

Ο Τραμπ εξέφρασε ανεπιφύλακτη στήριξη στην επανεκλογή του Νετανιάχου και τον χαρακτήρισε «πολεμιστή» και απαραίτητο εταίρο απέναντι στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η επιλογή άλλου ηγέτη στο Ισραήλ θα μπορούσε να αναγκάσει τις ΗΠΑ να αναλάβουν δράση μόνες τους.

Ο Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα «τελειώσουν τη δουλειά» εναντίον του Ιράν αν δεν αλλάξει πορεία.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι μαζί με τον Τραμπ θα ολοκληρώσουν την «αποστολή». Snapshot powered by AI

Λίγο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ανεπιφύλακτη στήριξή του στην επανεκλογή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον ευχαρίστησε για «την τεράστια υποστήριξη και τη συνεργασία».

«Σας ευχαριστώ, πρόεδρε Τραμπ, για την τεράστια υποστήριξη και τη συνεργασία μας. Μαζί θα ολοκληρώσουμε την αποστολή!» έγραψε ο Νετανιάχου στο Χ, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο που συγκεντρώνει εγκωμιαστικές δηλώσεις του Τραμπ για τον ίδιο.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «πολεμιστή» και απαραίτητο εταίρο απέναντι στην Τεχεράνη.

Προειδοποιεί ότι η επιλογή άλλου ηγέτη θα μπορούσε να αναγκάσει την Ουάσιγκτον να δράσει μόνη της και απειλεί ότι «θα τελειώσουμε τη δουλειά» εναντίον του Ιράν, εάν δεν αλλάξει πορεία.

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