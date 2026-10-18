Ο Τραμπ «ψηφίζει» Νετανιάχου: Οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον Μπίμπι είναι ο λάθος ηγέτης

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε πλήρη στήριξη στην επανεκλογή του Μπενιαμίν Νετανιάχου ως πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η εκλογή άλλου ηγέτη εκτός του Νετανιάχου θα μπορούσε να αναγκάσει τις ΗΠΑ να αναλάβουν μόνες τους δράση κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν για απειλές κατά της ύπαρξης του Ισραήλ και των ΗΠΑ και απείλησε ότι «σύντομα θα τελειώσουν τη δουλειά» αν το Ιράν δεν αλλάξει πορεία.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ισχυρό, γενναίο και ευφυή ηγέτη που αντέχει σε πιέσεις και αποτελεί αναγκαίο εταίρο για τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Η στήριξη του Τραμπ στον Νετανιάχου συνδέεται με την ανάγκη διατήρησης της αμερικανοϊσραηλινής συνεργασίας απέναντι στο Ιράν. Snapshot powered by AI

Την απερίφραστη στήριξή του στην επανεκλογή του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social ενόψει των επικείμενων εκλογών στο Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ως απαραίτητο εταίρο στην αντιπαράθεση με το Ιράν.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η ανάδειξη άλλου ηγέτη θα μπορούσε να αναγκάσει την Ουάσιγκτον να κινηθεί μόνη της εναντίον της Τεχεράνης.

Σε μακροσκελή ανάρτηση, η οποία απευθυνόταν, όπως αναφέρει ο ίδιος, «στον σπουδαίο λαό του Ισραήλ», ο Τραμπ εξήρε τον Νετανιάχου ως «σπουδαίο πρωθυπουργό-πολεμιστή» και ακόμη σπουδαιότερο εταίρο για την ειρήνη.

Υποστήριξε ότι η ηγεσία του υπήρξε καθοριστική για την αντιμετώπιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Παρακαλώ θεωρήστε αυτή την επιστολή έκφραση της πλήρους και απόλυτης στήριξής μου στον Μπίμπι Νετανιάχου, στην επικείμενη εκλογική μάχη για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργού του Ισραήλ», ανέφερε.

Νέα απειλή κατά του Ιράν

Ο Τραμπ συνέδεσε ευθέως τη στήριξή του στον Νετανιάχου με τη σύγκρουση με το Ιράν, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι επί δεκαετίες απειλεί την ύπαρξη του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επικαλούμενος το σύνθημα του ιρανικού καθεστώτος «Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική», υποστήριξε ότι το Ιράν θα είχε τελικά υλοποιήσει τις απειλές του, εάν δεν είχαν αποδυναμωθεί δραστικά οι στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητές του.

«Θα ήταν απλώς ζήτημα χρόνου μέχρι το Ιράν να κάνει πράξη αυτή τη δυσοίωνη φράση», έγραψε. Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία έχει «καταστραφεί συστηματικά, τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά».

Προειδοποίησε δε ότι, εάν το Ιράν δεν αλλάξει γρήγορα πορεία, «σύντομα θα τελειώσουμε τη δουλειά».

«Οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον Μπίμπι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση για το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στο Ισραήλ. Παρουσίασε την παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία ως αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της σημερινής αμερικανοϊσραηλινής προσέγγισης απέναντι στο Ιράν.

«Εάν το Ισραήλ έχει τον λάθος ηγέτη, και αυτός θα ήταν οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον Μπίμπι, η Αμερική θα πρέπει να κάνει μόνη της αυτή τη δουλειά, και δεν είμαι διατεθειμένος να το κάνω», έγραψε.

Στη συνέχεια χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «ισχυρό, γενναίο και ευφυή», παρά τη σφοδρή αντίδραση που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει προσωπικά τον πρωθυπουργό να αντέχει σε εξαιρετικά μεγάλες πιέσεις και να βγαίνει ισχυρότερος.

«Οι περισσότεροι άνδρες ή γυναίκες σε τέτοιες συνθήκες θα είχαν λυγίσει υπό την πίεση», ανέφερε. « Αλλά ο Μπίμπι δεν λύγισε. Αντιθέτως, έγινε ισχυρότερος και διατηρεί αυτή την ίδια δύναμη μέχρι σήμερα».

Ο Τραμπ συνέδεσε επίσης τη στήριξή του με τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον από τον στενότερο σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή. Όπως υποστήριξε, ο Νετανιάχου ενσαρκώνει τον τύπο εταίρου που απαιτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από μια χώρα για την οποία έχουν κάνει τόσα πολλά.

Η ανάρτηση έκλεισε με άμεση έκκληση προς τους Ισραηλινούς ψηφοφόρους και μια κατηγορηματική διαβεβαίωση:

«Ο ΜΠΙΜΠΙ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!»

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