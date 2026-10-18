Ρούμπιο: καλεί το Ισραήλ να πατάξει τη βία των εποίκων

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι ζήτησε από τις ισραηλινές αρχές τη σύλληψη, την ποινική δίωξη και τη φυλάκιση των εποίκων που επιτέθηκαν στην φωτορεπόρτερ της Washington Post Χάιντι Λεβίν

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Ρούμπιο: καλεί το Ισραήλ να πατάξει τη βία των εποίκων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η αμερική κυβέρνηση εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την επίθεση κατά της φωτορεπόρτερ της Washington Post στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και καλεί το Ισραήλ να αντιμετωπίσει τέτοια επεισόδια.
  • Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ ζήτησε τη σύλληψη και ποινική δίωξη των εποίκων που επιτέθηκαν στη δημοσιογράφο Χάιντι Λεβίν.
  • Η φωτορεπόρτερ τραυματίστηκε και της κλάπηκαν προσωπικά αντικείμενα κατά τη διάρκεια βίαιης επίθεσης από ισραηλινούς εποίκους.
  • Ευρωπαίοι διπλωμάτες και ένας γάλλος δήμαρχος δέχθηκαν επίσης επίθεση από εποίκους στη Δυτική Όχθη, ενώ προσπαθούσαν να προστατεύσουν παλαιστίνιους αγρότες.
  • Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τις βίαιες ενέργειες αποδίδοντάς τες σε «ισραηλινούς ταραξίες» και επέκρινε τα ευρωπαϊκά προξενεία για έλλειψη συντονισμού με τον ισραηλινό στρατό.
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Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι «πολύ θορυβημένη» από τις εικόνες της επίθεσης που δέχθηκε μια αμερικανίδα φωτορεπόρτερ της Washington Post από ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσε χθες Σάββατο ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, καλώντας το Ισραήλ να «πατάξει» τέτοιου είδους επεισόδια.

«Είμαστε πολύ θορυβημένοι από αυτές τις εικόνες», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει για επίσκεψη στο Ουζμπεκιστάν και την Ινδία. «Έχουμε ζητήσει από τους Ισραηλινούς, και συνεχίζουμε να τους ζητούμε, να πατάξουν τέτοιου είδους ενέργειες».

Νωρίτερα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι ζήτησε από τις ισραηλινές αρχές τη σύλληψη, την ποινική δίωξη και τη φυλάκιση των εποίκων που επιτέθηκαν στην φωτορεπόρτερ της Washington Post Χάιντι Λεβίν.

«Η επίθεση σε μια φωτογράφο είναι μια απεχθής τρομοκρατική ενέργεια που διαπράχθηκε από δειλούς μασκοφόρους», έγραψε ο Μάικ Χάκαμπι στην πλατφόρμα X.

Η Χάιντι Λεβίν τραυματίστηκε την Παρασκευή από ισραηλινούς εποίκους, οι οποίοι την ξυλοκόπησαν άγρια ενώ κάλυπτε βίαια επεισόδια εναντίον παλαιστίνιων αγροτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έποικοι την χτύπησαν και της έκλεψαν το διαβατήριο, το τηλέφωνο, το πορτοφόλι και τον εξοπλισμό της.

«Όσοι επιτέθηκαν σε μια άοπλη δημοσιογράφο θα πρέπει να περάσουν χρόνια στη φυλακή», υπογράμμισε ο Χάκαμπι.

Το απόγευμα του Σαββάτου, ευρωπαίοι διπλωμάτες και ένας γάλλος δήμαρχος δέχθηκαν επίσης επίθεση από ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη. Η αυτοκινητοπομπή τους κατευθυνόταν στην Ταϊμπέ, όταν έποικοι έκαναν έφοδο για να εμποδίσουν παλαιστίνιους αγρότες να μαζέψουν ελιές, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι έποικοι κινήθηκαν απειλητικά κατά της αυτοκινητοπομπής, προτού επιτεθούν στον 78χρονο Μπερνάρ Μποντού, δήμαρχο της Ολνουά-Εμερί στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με τους ίδιους μάρτυρες και τους διπλωμάτες.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ «καταδίκασε έντονα αυτές τις σοβαρές πράξεις βίας», αποδίδοντάς τες σε «ισραηλινούς ταραξίες», επικρίνοντας παράλληλα τα εμπλεκόμενα ευρωπαϊκά προξενεία επειδή δεν φρόντισαν για τον συντονισμό της επίσκεψης με τον ισραηλινό στρατό.

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