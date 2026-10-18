Γαλλία: Το Ισραήλ πρέπει «επειγόντως να σταματήσει την εγκληματική βία» των εποίκων στη Δυτική Όχθη

Snapshot Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε το Ισραήλ να συλλάβει τους υπεύθυνους για την επίθεση εποίκων σε ευρωπαίους διπλωμάτες στη Δυτική Όχθη.

Ο δήμαρχος της γαλλικής πόλης Ολνουά-Εμερί δέχθηκε βίαιη επίθεση από εξτρεμιστές εποίκους κατά την επίσκεψη διπλωματών σε χωριό της Δυτικής Όχθης.

Οι έποικοι παρενόχλησαν Παλαιστίνιους αγρότες που μάζευαν ελιές και επιτέθηκαν στον 78χρονο δήμαρχο Μπερνάρ Μποντού.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών καταδίκασε τη βία και απέδωσε την ευθύνη σε Ισραηλινούς ταραξίες, ενώ κατηγόρησε τα ευρωπαϊκά προξενεία για μη συντονισμό με τον στρατό.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου καταγγέλλει εκστρατεία δυσφήμισης εναντίον του Ισραήλ και των εποίκων στη Δυτική Όχθη. Snapshot powered by AI

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε το Σάββατο τις ισραηλινές αρχές να "συλλάβουν αμέσως τους υπεύθυνους" για την επίθεση Ισραηλινών εποίκων εναντίον αυτοκινητοπομπής Ευρωπαίων διπλωματών που επισκέπτονταν τη Δυτική Όχθη, και να τους "οδηγήσει στη δικαιοσύνη".

Χαρακτηρίζοντας "αποτρόπαιες" τις πράξεις αυτές κατά τη διάρκεια των οποίων ένας Γάλλος δήμαρχος ξυλοκοπήθηκε άγρια, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ότι οι ισραηλινές αρχές "οφείλουν επειγόντως να σταματήσουν αυτή την εγκληματική βία και να εγγυηθούν την ασφάλεια των αμάχων πληθυσμών, όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο".

Σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό, "ο δήμαρχος της πόλης Ολνουά-Εμερί, στη βόρεια Γαλλία, δέχθηκε βίαιη επίθεση από εξτρεμιστές εποίκους στη Δυτική Όχθη".

Οχήματα των αποστολών της Γαλλίας, του Βελγίου και της Πολωνίας μετέφεραν το απόγευμα του Σαββάτου διπλωμάτες στην Ταϊμπέ, ένα χωριό στη Δυτική Όχθη, οι κάτοικοι του οποίου είναι στην πλειονότητά τους χριστιανοί, όταν έποικοι έκαναν επιδρομή για να εμποδίσουν Παλαιστίνιους αγρότες να μαζέψουν τις ελιές, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι έποικοι έκαναν επιθετικές δηλώσεις κατά των διπλωματών, πριν επιτεθούν στον 78χρονο Μπερνάρ Μποντού, κομμουνιστή δήμαρχο της Ολνούα -Εμερί στη βόρεια Γαλλία, σύμφωνα με τους ίδιους μάρτυρες και τους διπλωμάτες,

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ "καταδίκασε έντονα αυτές τις σοβαρές πράξεις βίας", αποδίδοντάς τες σε "Ισραηλινούς ταραξίες", κατηγορώντας παράλληλα τα εμπλεκόμενα ευρωπαϊκά προξενεία επειδή δεν συντόνισαν την επίσκεψη με τον ισραηλινό στρατό.

Ωστόσο, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε στη συνέχεια μια εκστρατεία "δυσφήμισης" κατά του Ισραήλ και των εποίκων του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ