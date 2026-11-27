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Την εξέλιξη και τη διασπορά των ρωγμών σε εννέα κρίσιμες παγοκρηπίδες της Ανταρκτικής κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών κατέγραψε μια νέα επιστημονική μελέτη, αξιοποιώντας δορυφορικές εικόνες και τεχνολογίες μηχανικής μάθησης.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Earth System Science Data, ανέλυσε δεδομένα από τους δορυφόρους Landsat για το χρονικό διάστημα από το 1999 έως το 2024. Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Tongji και το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ δημιούργησαν συνολικά 170 χάρτες υψηλής ανάλυσης, καταγράφοντας τις αλλαγές στην επιφάνεια των πάγων.

Γιατί έχουν σημασία οι ρωγμές στους πάγους

Οι παγοκρηπίδες σχηματίζονται στα σημεία όπου οι παγετώνες εκτείνονται πέρα από την ακτογραμμή και επιπλέουν στον ωκεανό. Οι πλωτές αυτές εκτάσεις λειτουργούν ως φυσικά «φράγματα», επιβραδύνοντας την ολίσθηση των χερσαίων παγετώνων προς τη θάλασσα. Καθώς ο πάγος κινείται από το εσωτερικό της Ανταρκτικής προς τις ακτές, οι διαφορές στην ταχύτητα και την κατεύθυνση της ροής προκαλούν τάσεις που δημιουργούν ρωγμές και βαθιά ρήγματα, ορισμένα από τα οποία διαπερνούν ολόκληρο το πάχος της παγοκρηπίδας.

Όταν μια παγοκρηπίδα λεπταίνει ή υποχωρεί, χάνει την ικανότητά της να συγκρατεί τον πάγο που βρίσκεται πίσω της, επιτρέποντας στους παγετώνες να καταλήγουν ταχύτερα στον ωκεανό και να τροφοδοτούν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Είναι ενδεικτικό ότι μεταξύ 1992 και 2020, η Ανταρκτική έχασε περίπου 2.671 γιγατόνους πάγου, ποσότητα ικανή να αυξήσει την παγκόσμια στάθμη των υδάτων κατά περίπου 7,4 χιλιοστά.

Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αλλαγές

Από τις εννέα παγοκρηπίδες που εξετάστηκαν, οι Pine Island, Thwaites και Scar Inlet παρουσίασαν τις πιο έντονες επιφανειακές φθορές. Στην παγοκρηπίδα Pine Island, η ρηγμάτωση επεκτάθηκε ραγδαία μεταξύ 2000 και 2024, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την επιτάχυνση του παγετώνα. Ενώ στο παρελθόν αποκολλόταν ένα μεγάλο παγόβουνο κάθε τέσσερα έως έξι χρόνια, πλέον η αποκόλληση συμβαίνει σχεδόν ετησίως και ο πάγος θρυμματίζεται σε μικρότερα κομμάτια, όπως συνέβη τον Φεβρουάριο του 2020 με το παγόβουνο B-49.

Αντίστοιχα, στον «παγετώνα της Αποκάλυψης», η δυτική παγωμένη γλώσσα διαλύθηκε, ενώ οι φθορές στο ανατολικό τμήμα συνεχίζουν να αυξάνονται. Παράλληλα, η περιοχή Scar Inlet, ό,τι απέμεινε από την κατάρρευση της παγοκρηπίδας Larsen B, εξακολουθεί να αναπτύσσει νέες ρωγμές αδιάλειπτα από το 2004.

Η πορεία του ρήγματος Chasm 1 στην παγοκρηπίδα Brunt

Ακόμη και σε παγοκρηπίδες όπου η συνολική επιφανειακή φθορά παρέμεινε σχετικά σταθερή λόγω του τεράστιου μεγέθους τους, οι δορυφορικοί χάρτες κατέγραψαν κοσμογονικά γεγονότα. Στην παγοκρηπίδα Brunt, το γιγαντιαίο ρήγμα Chasm 1, που είχε σχηματιστεί τη δεκαετία του 1970, «ξύπνησε» το 2012 και άρχισε να επεκτείνεται έως και κατά 4 χιλιόμετρα τον χρόνο.

Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τη Βρετανική Ανταρκτική Υπηρεσία να μετακινήσει τον ερευνητικό σταθμό Halley βαθύτερα στην ενδοχώρα το 2016, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 οδήγησε στην αποκόλληση του παγόβουνου A-81, έκτασης 1.550 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, αν και η αποκόλληση παγόβουνων αποτελεί φυσικό κύκλο ζωής των παγετώνων, η καταγραφή ενός μακροχρόνιου ιστορικού αρχείου είναι απαραίτητη για να διαχωριστούν οι φυσιολογικές διακυμάνσεις από τις μόνιμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, παρά τους περιορισμούς της οπτικής δορυφορικής απεικόνισης κατά τους σκοτεινούς χειμερινούς μήνες ή κάτω από πυκνές χιονοπτώσεις.

*Με πληροφορίες από geographyrealm.com

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