Συναγερμός για της «κρυφές» ρωγμές της Ανταρκτικής - Οι κίνδυνοι που φέρνουν

Ρωγμές στις παγοκρηπίδες της Ανταρκτικής επιταχύνουν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δείχνει νέα μελέτη

Δημήτρης Δρίζος

Συναγερμός για της «κρυφές» ρωγμές της Ανταρκτικής - Οι κίνδυνοι που φέρνουν
WHAT THE FACT
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  • Οι ρωγμές στις παγοκρηπίδες της Ανταρκτικής επιταχύνουν σημαντικά την απώλεια πάγου και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.
  • Η μελέτη έδειξε ότι η συμβολή της Δυτικής Ανταρκτικής στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως το 2300 είναι 4,5 φορές μεγαλύτερη όταν λαμβάνονται υπόψη οι ρωγμές.
  • Το 90% της επιτάχυνσης οφείλεται σε βαθιές, αόρατες βασικές ρωγμές στη βάση των παγοκρηπίδων.
  • Φυσικές διεργασίες αναπροσαρμογής του πάγου μειώνουν την απώλεια πάγου, και η παράβλεψή τους οδηγεί σε υπερεκτίμηση της απώλειας κατά 50%.
  • Η ενσωμάτωση της δυναμικής των ρωγμών και των φυσικών διαδικασιών αποκατάστασης στα κλιματικά μοντέλα είναι απαραίτητη για ακριβέστερες προβλέψεις.
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Οι ρωγμές στις πλωτές παγοκρηπίδες της Ανταρκτικής ενδέχεται να επιταχύνουν σημαντικά την απώλεια πάγου και, κατ' επέκταση, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Université libre de Bruxelles, με επικεφαλής τους Javier Blasco και Violaine Coulon. Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα νέο μοντέλο προσομοίωσης της απώλειας πάγου, το οποίο, σε αντίθεση με τα υπάρχοντα, λαμβάνει υπόψη τη δημιουργία και την εξέλιξη των ρωγμών με βάση πραγματικά δορυφορικά δεδομένα.

Η ομάδα επικεντρώθηκε στον Κόλπο της Θάλασσας Άμουνδσεν, μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές της Δυτικής Ανταρκτικής, εξετάζοντας πώς τόσο οι ορατές όσο και οι αόρατες ρωγμές επηρεάζουν τη σταθερότητα των πλωτών παγοκρηπίδων.

Οι αόρατες ρωγμές έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όταν οι ρωγμές ενσωματώνονται στα κλιματικά μοντέλα, η προβλεπόμενη συμβολή της περιοχής στην άνοδο της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας έως το 2300 είναι περίπου 4,5 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τις προβλέψεις μοντέλων που δεν τις λαμβάνουν υπόψη.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι περίπου το 90% της επιτάχυνσης αυτής οφείλεται στις λεγόμενες βασικές ρωγμές, βαθιές σχισμές που δημιουργούνται στη βάση των παγοκρηπίδων, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, και δεν είναι ορατές.

Παράλληλα, η μελέτη δείχνει ότι οι φυσικές διεργασίες αναπροσαρμογής του πάγου περιορίζουν εν μέρει την απώλειά του. Έτσι, τα μοντέλα που δεν λαμβάνουν υπόψη αυτές τις διαδικασίες υπερεκτιμούν την απώλεια πάγου κατά περίπου 50%.

Πιο ακριβείς προβλέψεις για το μέλλον

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η δυναμική των ρωγμών και οι φυσικές διαδικασίες αποκατάστασης του πάγου θα πρέπει να ενσωματωθούν συστηματικά στα μελλοντικά κλιματικά μοντέλα. Όπως επισημαίνουν, μόνο έτσι θα καταστεί δυνατή η παραγωγή πιο ακριβών και ρεαλιστικών προβλέψεων για την εξέλιξη των παγετώνων και τη μελλοντική άνοδο της στάθμης των θαλασσών.

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