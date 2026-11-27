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Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην κοινωνία του Ρεθύμνου η είδηση του θανάτου του 29χρονου Κωστή Τουτουντζιδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ο νεαρός, η οικογένεια του οποίου διατηρεί αρτοποιείο στη Λούτρα Ρεθύμνου, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο της Αθήνας, δίνοντας τη δική του δύσκολη μάχη με την ασθένεια.

Η είδηση της απώλειάς του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και συγκίνηση, καθώς πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα, αφήνοντας πίσω του την οικογένειά του, συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τον αγαπούσαν.

Όπως αναφέρει το rethnea.gr, μέσα στον ανείπωτο πόνο τους, οι γονείς του πήραν μια σπουδαία και βαθιά ανθρώπινη απόφαση: να προχωρήσουν στη δωρεά των οργάνων του παιδιού τους.

Με την πράξη αυτή, μέσα από τη μεγαλύτερη απώλεια της ζωής τους, προσφέρουν σε άλλους συνανθρώπους τους την ελπίδα για μια νέα ζωή, μετατρέποντας τον πόνο τους σε ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής.

Η μνήμη του Κωστή θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την αγάπη των ανθρώπων του, αλλά και μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά του, που αποτελεί ένα συγκλονιστικό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

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