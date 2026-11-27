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Στη φυλακή βρισκόταν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb, ο πατέρας της 15χρονης, την περίοδο που ξεκίνησε η φερόμενη σεξουαλική εκμετάλλευσή της από τη μητέρα της στο Αγρίνιο.

Ο πατέρας της κοπέλας υποστηρίζει ότι απουσίαζε τουλάχιστον για έναν χρόνο από το σπίτι καθώς εξέτιε την ποινή του στη φυλακή.

Σε αυτό το διάστημα, η μητέρα της ανηλικης, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την απουσία του και να εξέδιδε το κοριτσάκι, ενώ ερευνάται και η εμπλοκή φίλου της μητέρας που φέρεται να είχε συμμετοχή στην μεταφορά του παιδιού και «στο κλείσιμο» των ραντεβού.

«Είχα άγνοια για όσα συνέβαιναν στην κόρη μου»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του πατέρα, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και έχει θυμό και οργή για όσα φέρονται να έχουν συμβεί στο παιδί του.

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου πατέρα, αναφέρει στο Νewsbomb, ότι το παιδί επικαλείται συγκεκριμένες ημερομηνίες για όσα έγιναν και στις ημερομηνίες αυτές ο πατέρας φέρεται να απουσίαζε από το σπίτι.

Μάλιστα σύμφωνα με τον δικηγόρο του κατηγορούμενου πατέρα: «Η άγνοια και η μη συμμετοχή του πατέρα στην υπόθεση προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία που θα προσκομίσουμε. Η 15χρονη ανέφερε στην κατάθεσή της ότι πήγαινε στους συγκεκριμένους άντρες συνοδευόμενη από την μητέρα της. Σε κανένα περιστατικό δεν αναφέρει τον πατέρα. Μάλιστα, ανέφερε ότι κάποιες φορές το όχημα με το οποίο την μετέφεραν φέρεται να οδηγούσε άλλο πρόσωπο που δεν είναι ο πατέρας. Ο πατέρας απουσίαζε πολλές ώρες από το σπίτι καθώς δούλευε μεροκάματα για να συντηρεί την οικογένειά του και δεν γνώριζε όσα κατήγγειλε η 15χρονη».

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