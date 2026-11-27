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Τέσσερις ηθοποιοί αφηγούνται την ιστορία της Ερωφίλης σε μια μουσικοθεατρική παράσταση-γιορτή που θα μας ταξιδέψει στον χώρο και το χρόνο. Η παράσταση «Του Χάρου Παίγνια – Ερωφίλη», ζωντανεύει ξανά γύρω από ένα τραπέζι με τέσσερις καρέκλες και παίρνει τον δρόμο για τον κόσμο του Έρωτα που έρχεται αντιμέτωπος με τον κόσμο της αλαζονείας της εξουσίας. Η κατάληξη θα είναι οδυνηρή ή λυτρωτική;

Η παράσταση μιλάει για την παντοδυναμία της εξουσίας και για τη ματαιότητα της δόξας και των υλικών αγαθών, απέναντι στην ομορφιά του Έρωτα. Στήθηκε στον παλμό του ιαμβικού δεκαπεντασύλλαβου, με λόγο, κίνηση και μουσική που υπακούουν στο κάλεσμα του ποιητή για ζωντάνια, ομορφιά και αλήθεια.

Οι ηθοποιοί καθώς εναλλάσσουν τους ρόλους, γίνονται “μύστες” και αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων, και ως τέσσερις σύγχρονοι ραψωδοί που ο καθένας ενώνει μέρη και ρόλους του θεατρικού έργου δημιουργούν κάθε φορά και μία άλλη συναισθηματική διαδρομή, προσωπική και οικουμενική.

Οι θεατές καλούνται να επαναφέρουν στη μνήμη τους την εμπειρία ενός γνώριμου θεάματος, την εμπειρία εκείνου του θεάτρου που χτίζεται μόνο μέσα από αληθινές συναντήσεις αγγίζοντας πρώτα την ψυχή κι έπειτα τη λογική μας.

Η ομάδα Νόστος είναι περιπλανώμενοι ηθοποιοί που περιδιαβαίνουν τους δρόμους της Ελλάδας, τα χωριά, τα καφενεία, σε πλατείες ξαποσταίνοντας κάτω από πλατάνια, μεταμορφώνοντας τον εκάστοτε χώρο σε έναν τόπο παράδοσης και μέθεξης, εκείνης που νιώθουν οι άνθρωποι όταν ανταμώνουν, όταν συναντιούνται με μοναδικό σκοπό μια ανταλλαγή στο εδώ και τώρα.4 καρέκλες, 1 τραπέζι, 4 ηθοποιοί – αφηγητές- παραμυθάδες μοιράζονται την ιστορία όπως έφτασε σε εκείνους από σελίδα σε σελίδα με αντάλλαγμα μια ματιά, μια ανάσα, ένα χαμόγελο ή ένα δάκρυ. Υψώνουν τα ποτήρια τους προτρέποντας τον θεατή να τους ακολουθήσει σε ένα ταξίδι αναζητήσεων και εμπειριών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία…………………………Γιώργος Σταυριανός

Μουσική…………………………….Ξενοφών Υφαντής

Κατασκευές-Μάσκα…………….Κατερίνα Αναστασίου

Ερμηνεία…………………………….Χρήστος Καπενής, Μαρίνα Κονταρίνη, Μαρία Νίκα, Γιώργος Σταυριανός

Παραστάσεις:

22 Οκτωβρίου, Birka (μπιραρία) Θεσσαλονίκης 22, Καματερό, τηλ κρατήσεων: 2114131586,ώρα: 21:30

30 Οκτωβρίου, Άγιος (καφενείο) Αγίου Θωμά 7, Αθήνα , τηλ. κρατήσεων: 6947580004, ώρα: 20:30

05 Νοεμβρίου, Ανάκατα (καφενείο) Πανδώρου 85, Αθήνα τηλ. κρατήσεων: 2130375123, ώρα: 20:30

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Ο ηθοποιός είναι το επίκεντρο της θεατρικής πράξης, είτε αυτή συντελείται στο καφενείο-σκηνή είτε στο δρόμο-πλατεία ανάμεσα στο πλήθος. Γίνεται ταυτοχρόνως παρατηρητής και παρατηρούμενος, εκθέτης και έκθεμα. Είναι η εκκίνηση και ο τερματισμός της θεατρικής πράξης, ο δημιουργικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στο συγγραφέα, τον σκηνοθέτη και τον θεατή. Με κύριο εκφραστικό μέσο το σώμα του, την πρώτη γλώσσα κάθε ανθρώπου, την γλώσσα των παιδιών. Κάθε παράσταση λοιπόν για την ομάδα Νόστος_ Δράμα είναι μια μάχη με τις αντιξοότητες της καθημερινής του επιβίωσης, ως ένας καλλιτέχνης-μάστορας. Μάστορας σώματος-φωνής-ψυχής. Είναι μια ενεργή ανάκληση του παραμυθά, του μπουλουξή. Και μια συνάντηση με τον άνθρωπο που κουβαλάει μέσα του ένα παιδί. Αυτός είναι ο βασικός λόγος του ταξιδιού μας από καφενείο σε καφενείο κι από πλατείες σε πλατείες. Για την μαγεία του ανταμώματος αυτού!

Γ. Σταυριανός