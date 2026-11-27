Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στον τόπο κατάρρευσης ενός πολυώροφου κτιρίου, στο Καράτσι του Πακιστάν. 26 Νοεμβρίου 2026

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Ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση ενός κτιρίου υπό κατασκευή την Τετάρτη στο Καράτσι, τη μεγαλύτερη πόλη του Πακιστάν, έχει αυξηθεί σε οκτώ, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης.

«Τρεις σοροί και 14 τραυματίες ανασύρθηκαν την Τετάρτη και πέντε ακόμη σοροί βρέθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες», δήλωσε στο AFP ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών διάσωσης.

«Περίπου δέκα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να ανασυρθούν όλοι από τα ερείπια», δήλωσε ο Χασάν Χαν, εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Περισσότεροι από 12 αξιωματούχοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα για αμέλεια από τότε που κατέρρευσε το κτίριο στην περιοχή Μπαλόχ Κολόνι του Καράτσι και η αστυνομία κλήθηκε να συλλάβει τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι συχνές στο Πακιστάν, κυρίως λόγω ανεπαρκών προτύπων ασφαλείας και κακής ποιότητας δομικών υλικών στη χώρα αυτή της Νότιας Ασίας με περισσότερους από 240 εκατομμύρια κατοίκους.

Στο Καράτσι, μια τεράστια μητρόπολη με πάνω από 20 εκατομμύρια κατοίκους, είναι συχνό φαινόμενο οι κακές κατασκευές, οι επεκτάσεις κτιρίων χωρίς άδεια, ο υπερπληθυσμός και η χαλαρή εφαρμογή των οικοδομικών κανονισμών.

Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Φεβρουάριο όταν ένα κτίριο κατέρρευσε λόγω έκρηξης φυσικού αερίου και 27 άλλοι σκοτώθηκαν τον Ιούλιο όταν ένα πενταώροφο κτίριο κατέρρευσε σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά του Καράτσι.