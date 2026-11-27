Το τροχαίο σημειώθηκε στην Εθν. Μακαρίου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού και στο σημείο έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Περιστέρι , όταν όχημα παρέσυρε οδηγό ηλεκτρικού πατινιού.

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