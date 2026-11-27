Περιστέρι: Όχημα παρέσυρε οδηγό με πατίνι
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Περιστέρι, όταν όχημα παρέσυρε οδηγό ηλεκτρικού πατινιού.
Το τροχαίο σημειώθηκε στην Εθν. Μακαρίου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού και στο σημείο έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.
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