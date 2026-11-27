Μετά από πολύμηνη μάχη στην ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος.

Ο γνωστός αθλητικογράφος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου τον περασμένο Αύγουστο και η κατάσταση της υγείας του ήταν εξ αρχής κρίσιμη.

Οι γιατροί, εξετάζοντας την κλινική του εικόνα, υποψιάστηκαν εγκεφαλίτιδα, μια φλεγμονή του εγκεφάλου που μπορεί να προκληθεί από διάφορους ιούς.

Από την ημέρα της διάγνωσης, ο δημοσιογράφος παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, όπου οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη της κατάστασής του.

Ποιος ήταν ο Αντώνης Πανούτσος

Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά με την καταγωγή του να είναι από την Ύδρα και είχε διαγράψει μεγάλη πορεία σε πολλά μέσα ενημέρωσης.

Κατά το παρελθόν είχε εργαστεί ως δημοσιογράφος στο Φως των Σπορ, τον Φίλαθλο, το Βήμα και τη SPORTDAY. Επίσης δούλεψε σε περιοδικά μοτοσυκλέτας και εξέδωσε το Μοτό και το Οζ.

Στην τηλεόραση έγινε γνωστός για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο στην παρουσίαση διαφόρων εκπομπών. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στις 13 Νοεμβρίου 2018 ανακοινώθηκε ότι θα συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές του 2019 υποψήφιος με τη ΝΔ στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών. Δεν κατάφερε να εκλεγεί και τον Νοέμβριο του 2019 διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, υπεύθυνος για τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.