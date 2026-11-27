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Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, βασανιστήρια και εξαναγκασμό σε ομολογία έρχονται στο φως για δύο 21χρονες δίδυμες αδελφές στο Ιράν, οι οποίες συνελήφθησαν τον Ιανουάριο μετά την συμμετοχή τους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Η Ταρανέχ Ραχίμι έχει καταδικαστεί σε θάνατο δι’ απαγχονισμού.

Σύμφωνα με τον ξάδερφό της, Μασούντ Νουρμοχαμάντι, ο οποίος μίλησε στην περσική υπηρεσία του BBC, τις τελευταίες εβδομάδες, η 21χρονη έχει υποστεί τόσο σοβαρούς ξυλοδαρμούς, ώστε να δυσκολεύεται πλέον να περπατήσει, ενώ ένας τραυματισμός στο κεφάλι, για τον οποίον δεν έλαβε θεραπεία, προκάλεσε λοίμωξή στο αυτί της, επηρεάζοντας την ισορροπία της.

«Διατηρεί το ηθικό της ψηλά, αλλά υπάρχουν μέρες που απλά ξεσπά σε κλάματα», δήλωσε ο Μασούντ Νουρμοχαμάντι.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι ανακριτές απείλησαν την Ταρανέχ ότι θα βίαζαν την αδελφή της, Ρομίνα, μπροστά στα μάτια της, εάν δεν υπέγραφε την ομολογία της.

Η 21χρονη Ταναρέχ και η δίδυμη αδελφή της, Ρομίνα BBC

Η έκταση των θανατικών καταδικών γυναικών είναι πρωτοφανής εδώ και δεκαετίες

Η 21χρονη είναι μία από τις έξι γυναίκες που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο από τις αρχές του έτους για υποθέσεις που συνδέονται τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, σύμφωνα με την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, Μάι Σάτο.

Παρότι, ο αριθμός των ανδρών που είναι αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή είναι πολύ υψηλότερος, η έκταση των θανατικών καταδικών γυναικών είναι πρωτοφανής εδώ και δεκαετίες.

Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο δήλωσε στο BBC ότι οι ισχυρισμοί για αύξηση των θανατικών ποινών σε υποθέσεις που σχετίζονται με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις είναι «παραπλανητικοί».

Απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για βασανιστήρια, καθώς και κάθε ισχυρισμό ότι οι αρχές επέβαλλαν θανατική ποινή σε ανθρώπους που συμμετείχαν σε ειρηνικές διαδηλώσεις, οι οποίες, όπως ανέφερε, αποτελούν «νόμιμο και προστατευόμενο δικαίωμα» και ότι οι θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν μετά τις κινητοποιήσεις του Ιανουαρίου αφορούν αδικήματα όπως η «ανθρωποκτονία από πρόθεση» και η «moharebeh».

Σύμφωνα με τους Ακτιβιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν (Hrana), έχουν ταυτοποιηθεί περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστολής που ακολούθησε, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν διαδηλωτές. Ωστόσο, η ΜΚΟ εκτιμά ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ υψηλότερος.

Ο «πόλεμος κατά του Θεού» και τα βασανιστήρια

Όπως εξηγεί ο Μασούντ Νουρμοχαμάντι, οι δύο 21χρονες συνελήφθησαν στα τέλη του Ιανουαρίου, δύο εβδομάδες μετά το τέλος των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Παραπέμφθηκαν σε δίκη για τις διαδηλώσεις που είχαν σημειωθεί στην Ισφαχάν, όπου σκοτώθηκε ένας Φρουρός της Επανάστασης.

Για περισσότερους από τρεις μήνες, η μητέρα τους, Μαρζιέχ Νουρμοχαμαντί, αναζητούσε τις κόρες της, χωρίς να γνωρίζει που ακριβώς κρατούνταν, ούτε σε τι κατάσταση βρίσκονταν.

Όταν τελικά τις εντόπισε και κατάφερε να τις επισκεφτεί, οι δύο 21χρονες ήταν αγνώριστες. Τα πρόσωπά τους ήταν τόσο πρησμένα και μελανιασμένα, που μπόρεσε να τις αναγνωρίσει μόνο από τις φωνές τους, λέει ο Νουρμοχαμάντι, μιλώντας από τις ΗΠΑ.

Η 21χρονη Ταναρέχ BBC

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξέτασε το BBC, η Ταρανέχ έχει καταδικαστεί για «moharebeh», γνωστό και ως «πόλεμος κατά του Θεού», αδίκημα το οποίο τιμωρείται με θάνατο σύμφωνα με τον Ισλαμικό Ποινικό Κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Στο δικαστικό έγγραφο αναφέρεται ότι η 21χρονη κατηγορήθηκε για «επίδειξη αιχμηρού όπλου με πρόθεση να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή των πολιτών».

Η δίδυμη αδελφή της καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών για συνέργεια στο ίδιο αδίκημα.

Ο Μασούντ Νουρμοχαμάντι, ο οποίος βρίσκεται σε επαφή με συγγενείς του στο Ιράν, δήλωσε ότι και οι δύο γυναίκες αρνούνται όλες τις κατηγορίες και ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία πως η Ταρανέχ έφερε αιχμηρό όπλο.

Οι δικηγόροι των δύο αδελφών έχουν καταθέσει επίσημη καταγγελία για βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων. Ωστόσο, η έρευνα για τις καταγγελίες εποπτεύεται από έναν αξιωματούχο, τον οποίο οι ίδιες κατηγορούν για βασανιστήρια.

Από την πλευρά της, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Μάι Σάτο, επισημαίνει ότι οι δύο γυναίκες εντάσσονταν σε μια υπόθεση στην οποία έχουν καταδικαστεί σε θάνατο 10 άτομα, αλλά ότι «δεν υπάρχει καμία διευκρίνιση σχετικά με τις πράξεις που αποδίδονταν σε κάθε άτομο ξεχωριστά».

Η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες εις βάρος των δύο γυναικών «πολιτικά υποκινούμενες», ενώ η οικογένειά τους καταβάλλει προσπάθειες για τη στήριξή τους.

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