Συνεχίζονται αμείωτα οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν

Το Ιράν θεωρείται η δεύτερη χώρα στον κόσμο με τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα. Πέρυσι, εκτέλεσε τουλάχιστον 2.159 ανθρώπους

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Συνεχίζονται αμείωτα οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Tasnim, οι αρχές της Τεχεράνης προχώρησαν σε τρεις νέες εκτελέσεις ανδρών που κατηγορούνταν για ένοπλες ταραχές κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου.

Οι Χασάν Ντιομπάντ, Χαμίντ Καζέμι και Ρεζά Ζανγκανέχ κατηγορήθηκαν για ρίψη μολότοφ και χειροβομβίδων, χρήση λεπίδων και πυροβόλων όπλων, καθώς και για εμπρησμό δημόσιων εγκαταστάσεων στην πόλη Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, μετέδωσε το Tasnim.

Ο αριθμός των εκτελέσεων στο Ιράν έχει αυξηθεί από τότε που ξεκίνησαν οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στα τέλη Φεβρουαρίου.

Το κίνημα διαμαρτυρίας που ξεκίνησε αρχικά τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους λόγω του υψηλού κόστους ζωής εξελίχθηκε γρήγορα σε εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που κορυφώθηκαν στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Οι ιρανικές αρχές ανέφεραν περισσότερους από 3.000 θανάτους και απέδωσαν τη βία σε «τρομοκρατικές ενέργειες» που ενορχηστρώθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ωστόσο, μη κυβερνητικές οργανώσεις με έδρα το εξωτερικό έχουν δώσει πολύ υψηλότερους αριθμούς και δυτικά πρακτορεία έχουν πολλαπλές αναφορές από Ιρανούς πολίτες για δυνάμεις ασφαλείας που άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών.

Το Tasnim ανέφερε ότι οι τρεις άνδρες εκτελέστηκαν αφού το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τις καταδίκες τους και τους έκρινε ένοχους για «συμμετοχή σε επιχειρησιακές δραστηριότητες εκ μέρους του ισραηλινού σιωνιστικού καθεστώτος, των Ηνωμένων Πολιτειών και εχθρικών ομάδων».

Οι ζημιές φέρονται να περιλάμβαναν έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Καράτζ, οι οποίες προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές.

Οι τελευταίες εκτελέσεις στο Ιράν έρχονται μετά την ανακοίνωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, ότι ανησυχεί για την αύξηση των θανατικών ποινών στο Ιράν.

Τον Αύγουστο, ο Τουρκ είχε δηλώσει ότι τουλάχιστον 56 άτομα είχαν εκτελεστεί με κατηγορίες που σχετίζονταν με την εθνική ασφάλεια από τις 19 Μαρτίου.

Το Ιράν θεωρείται η δεύτερη χώρα στον κόσμο με τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα. Πέρυσι, εκτέλεσε τουλάχιστον 2.159 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

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