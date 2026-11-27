Ο Αυστραλός Ντέιβ Χάντερ έχει εξελιχθεί σε αυθεντία όσον αφορά τον εντοπισμό χαμένων τάφων. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη προλάβει να προσληφθεί από το Συμβούλιο του Central Darling Shire και να συνδράμει σε ένα σύνθετο έργο. Όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι, στα εφηβικά του χρόνια, κατασκεύασε το δικό του ραντάρ με το οποίο βρήκε θαμμένους ταύρους στη φάρμα του παππού του.

Αυτός ο άνδρας είναι πλέον γνωστός σε όλους ως «Ντέιβ, ο κυνηγός τάφων», αλλά είχε αρχίσει ήδη να ξεχωρίζει ως έφηβος. Με στόχο να βρει θαμμένους ταύρους στη φάρμα του παππού του, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα ίδια του τα χέρια για να τους εντοπίσει μέσω ενός κάπως υποτυπώδους, αλλά αποτελεσματικού, ραντάρ.

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