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Μεγάλη θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και το κοινό που τον αγάπησε σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, κλείνοντας έναν τεράστιο κύκλο προσφοράς στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Λίγο πριν το τέλος της διαδρομής του, ο αείμνηστος ηθοποιός είχε δεχθεί μια ιδιαίτερα συγκινητική αναγνώριση για το πολύπλευρο έργο του. Συγκεκριμένα, το 2025, στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς τιμήθηκε επίσημα για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο και τον ελληνικό πολιτισμό.

Μια «χρυσή» πορεία επτά δεκαετιών

Η βράβευση αυτή αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν καλλιτέχνη που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αριστοκρατική φινέτσα την υποκριτική τέχνη για περισσότερες από επτά δεκαετίες.

Από την αποφοίτησή του από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών το 1954 και τα πρώτα του βήματα στο Εθνικό Θέατρο, μέχρι τη συμμετοχή του σε 38 ταινίες μεγάλου μήκους -ελληνικές και ξένες- και 95 θεατρικά έργα, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της χρυσής εποχής του ελληνικού πολιτισμού, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε κάθε ρόλο που ενσάρκωσε.

Η τιμητική διάκριση στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2025 επισφράγισε με τον πιο όμορφο τρόπο τη μακρά και σπουδαία διαδρομή του, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής ταυτότητας.

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