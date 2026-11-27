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Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας έφτασε στο Εφετείο ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής, προκειμένου να λάβει προθεσμία για την απολογία του στο πλαίσιο της έρευνας για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η άφιξή του έγινε από την πίσω πλευρά του δικαστικού μεγάρου, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον 5ο όροφο, στο γραφείο του αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Η αστυνομία είχε αποκλείσει τον διάδρομο μπροστά από το ανακριτικό γραφείο, απαγορεύοντας τη διέλευση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο πρώην υπουργός, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τον χρόνο του δυστυχήματος, στις 28 Φεβρουαρίου 2023, παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρέμεινε περίπου μισή ώρα στο γραφείο του ανακριτή και στη συνέχεια αποχώρησε από διαφορετική έξοδο, προκειμένου να αποφύγει τις τηλεοπτικές κάμερες που είχαν συγκεντρωθεί στο δικαστικό μέγαρο.

Η έρευνα αφορά πράξεις και παραλείψεις του πρώην υπουργού σε σχέση με την εποπτεία του ΟΣΕ και της Hellenic Train. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, καλείται να απολογηθεί για την πράξη της παράβασης καθήκοντος, η οποία φέρεται να τελέστηκε κατά το διάστημα από τις 9 Ιουλίου 2019 έως την 1η Μαρτίου 2023, κατά την άσκηση των υπουργικών του καθηκόντων.

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