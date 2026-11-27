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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με θύματα δεκάδες κατσίκες σημειώθηκε σε επαρχιακή οδό της πόλης Γιαντσένγκ στην Κίνα.

Φορτηγό που κινούνταν προς τα ανατολικά ανετράπη, με αποτέλεσμα να πέσουν στο δρόμο περίπου 70 κατσίκες που μεταφέρονταν στην καρότσα. Ο οδηγός προσπάθησε τελευταία στιγή να αποφύγει ένα δίκυκλο, όμως δεν κατάφερε να συγκρατήσει το βάρος του οχήματος από την απότομη στροφή, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές και να δημιουργηθεί χάος στους δρόμους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, οι κατσίκες μετά την πτώση «χύνονται» στην άσφαλτο, ενώ σιδερένιο κιγκλίδωμα καταπλακώνει μερικά από τα ζώα. Ο οδηγός κατάφερε να βγει από το παράθυρο του συνοδηγού και προσπάθησε να σηκώσει το κιγκλίδωμα, ώστε να σώσει τις κατσίκες.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι διαχώρισαν τις αρμοδιότητες, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία και βοηθώντας τον οδηγό να μαζέψει τις κατσίκες που έτρεχαν πανικοβλημένες στο δρόμο.

Μετά από τρεις ώρες η επιχείρηση έλαβε αίσιο τέλος, με όλες τις κατσίκες να συγκεντρώνονται σε ασφαλές μέρος και το όχημα να απομακρύνεται από το σημείο. Τόσο ο οδηγός του φορτηγού, όσο και τα ζώα δεν τραυματίστηκαν, ενώ χάρη στην άμεση επέμβαση της αστυνομίας, δεν σημειώθηκε κανένα τροχαίο.

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