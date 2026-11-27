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Κάθε χρόνο τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί γιορτάζουν την Ημέρα των Ευχαριστιών, μια γιορτή με ιδιαίτερη σημασία καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου, αλλά και επειδή προωθεί το αίσθημα της αγάπης και της ευγνωμοσύνης.

Έτσι, με αφορμή αυτήν την εορταστική ημέρα, celebrities και διασημότητες μοιράστηκαν με τους ακόλουθους τους φωτογραφίες και βίντεο στα social media από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Τζένιφερ Λόπεζ

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show» την Δευτέρα, η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε για τα δύο της παιδιά, τον Μαξ και την δίδυμη αδελφή του Έμμα, και για το πόσο ανυπομονούσε να περάσει μαζί τους τις φετινές γιορτές.

Όπως εξήγησε η ίδια, τα δύο 18χρονα, τα οποία η τραγουδίστρια και ηθοποιός απέκτησε με τον Μαρκ Άντονι, ξεκίνησαν φέτος το πανεπιστήμιο.

«Τους είπα: “Δεν με νοιάζει τι θα κάνετε. Ξέρω ότι έχετε φίλους. Ξέρω ότι μπορεί να ερωτευτείτε. Ξέρω ότι θα κάνετε πολλά άλλα πράγματα. Την Ημέρα των Ευχαριστιών και τα Χριστούγεννα, δεν με νοιάζει αν θα φέρετε 20 άτομα, θα έρθετε σπίτι. Σας παρακαλώ, απλά ελάτε σπίτι.”», ανέφερε χαρακτηριστικά η 57χρονη Λόπεζ.

Γκουέν Στεφάνι και Μπλέικ Σέλτον

Μία επίσης ήρεμη και οικογενειακή ημέρα φαίνεται να πέρασαν και ο Μπλέικ Σέλτον με την σύζυγό του, Γκουέν Στεφάνι.

Με μία τρυφερή ανάρτηση, ο τραγουδιστής της country μουσικής μοιράστηκε μια φωτογραφία με την σύζυγό του και, επίσης, τραγουδίστρια, και ευχήθηκε στους θαυμαστές του.

«Εύχομαι σε όλους μια ευτυχισμένη Ημέρα των Ευχαριστιών!!!», έγραψε ο σταρ της κάντρι μουσικής.

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DgNu7gYBvQZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σελίν Ντιόν

Από την πλευρά της, η πολυαγαπητή τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν μοιράστηκε ένα εγκάρδιο μήνυμα για την Ημέρα των Ευχαριστιών στο Instagram, αναλογιζόμενη την επιστροφή της στη σκηνή και εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς όσους την υποστήριξαν σε όλη αυτή τη διαδρομή.

«Αυτή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η καρδιά μου είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη. Για την αγάπη της οικογένειάς μου, την αταλάντευτη υποστήριξη των θαυμαστών μου και το απίστευτο δώρο της επιστροφής μου στη σκηνή φέτος. Είμαι ευγνώμων πέρα από κάθε περιγραφή», έγραψε.

Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε επίσης την ιατρική της ομάδα, την προσωπική της ομάδα και όλους όσους συνέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή της.

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DgMGEkGRaHU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ζιζέλ Μπούντχεν

Η Ζιζέλ Μπούντχεν ανέβασε τρυφερές φωτογραφίες με τον σύζυγο και τα παιδιά της για την ημέρα των ευχαριστιών.

Το μοντέλο μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από την παραλία με το μικρότερο παιδί της, το οποίο απέκτησε τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ σε άλλες φωτογραφίες παρουσιάζει τον σύντροφό της, Χοακίμ Βαλέντε και τα μεγαλύτερα της παιδιά.

«Η ποσότητα καλοσύνης που βιώνουμε στη ζωή εξαρτάται από την ικανότητά μας να την παρατηρούμε. Η ευγνωμοσύνη είναι μεταδοτική και όσο περισσότερο μπορούμε να εκτιμούμε την ομορφιά γύρω μας, τόσο περισσότερη χαρά φέρνουμε στη δική μας ζωή, αλλά και στις ζωές των άλλων. Μακάρι να βρίσκουμε πάντα κάτι για το οποίο να είμαστε ευγνώμονες, όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα. Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών! Σας στέλνω πολλή αγάπη», έγραψε στην ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DgNYG_olmFb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα

Ο Μπάρακ και η Μισέλ Ομπάμα πραγματοποίησαν μια αιφνιδιαστική επίσκεψη σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό στο Σικάγο, όπου βοήθησαν στη συσκευασία κιβωτίων με φρέσκα τρόφιμα για όσους έχουν ανάγκη.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος μοιράστηκε ένα βίντεο από την επίσκεψη, επαινώντας τον οργανισμό για την «υπέροχη ιδέα» του.

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/reel/DgLq5XpvW3v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Από την πλευρά της, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μοιράστηκε φωτογραφίες από την ημέρα αυτή στο Instagram.

«Η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι μια ευκαιρία να μαζευτούμε με την οικογένεια και τους φίλους μας, για να εκφράσουμε ευγνωμοσύνη για όλες τις ευλογίες στη ζωή μας. Είναι επίσης μια σημαντική στιγμή για να προσφέρουμε σε όσους έχουν ανάγκη. Χθες, ο Μπαράκ και εγώ περάσαμε λίγο χρόνο με τον ΜΚΟ Dions Chicago Dream συσκευάζοντας φρέσκα προϊόντα που επρόκειτο να παραδοθούν σε όσους έχουν ανάγκη στην πόλη μας. Από την οικογένειά μας στη δική σας, σας ευχόμαστε μια υπέροχη Ημέρα των Ευχαριστιών!».

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DgNUwEJERM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μοιράστηκε ένα σύντομο αλλά γλυκό μήνυμα με τους ακόλουθους του για την Ημέρα των Ευχαριστιών

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με μια τούρτα, φτιαγμένη από κολοκύθες, έγραψε: «Δώστε ευχαριστίες για την Ημέρα των Ευχαριστιών – Πολ».

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DgNiaTblaXs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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