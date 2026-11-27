Snapshot Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης, εξαιτίας της οποίας αναγκάστηκε να θέσει εκτός λειτουργίας κάποιες διαδικτυακές του υπηρεσίες «για προληπτικούς λόγους».

Το υπουργείο «συνεργάζεται στενά» με τις ειδικές κυβερνητικές υπηρεσίες αρμόδιες για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC), για «να ερευνήσει» το περιστατικό και «να αποκαταστήσει τις διαδικτυακές υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό», επεσήμανε εκπρόσωπος του υπουργείου Εργασίας σε ανακοίνωσή του.

Το περιστατικό αυτό, η φύση του οποίου δεν είναι ξεκάθαρη ακόμη, σημειώνεται την ώρα που τις τελευταίες εβδομάδες αυξάνονται οι κυβερνοαπειλές και οι βλάβες στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κλίμακα.

Πέρυσι η Βρετανία είχε γίνει στόχος κύματος κυβερνοεπιθέσεων, με θύματα, μεταξύ άλλων, την αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover, την εταιρεία Marks & Spencer, το πολυκατάστημα Harrods και την αλυσίδα διανομής Co-op. Τον Αύγουστο τρία βρετανικά αεροδρόμια τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Manchester Airports Group (MAG) έγιναν επίσης στόχος κυβερνοεπίθεσης.

Οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας εξέδωσαν αυτή την εβδομάδα προειδοποίηση για τον κίνδυνο ρωσικού σαμποτάζ προς τις εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες παρέχουν εξοπλισμό και όπλα στον ουκρανικό στρατό. Συγκεκριμένα τους συνέστησαν να περιορίσουν την ψηφιακή τους έκθεση, να βελτιώσουν τον εντοπισμό και την αναφορά εχθρικών δραστηριοτήτων, καθώς και να εντοπίσουν και να προστατεύσουν τα κρίσιμα περιουσιακά τους στοιχεία.