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Με μία συγκινητική ανάρτηση, ο Αντώνης Καρπετόπουλος αποχαιρετά τον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του, Αντώνη Πανούτσο που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

«Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα περιξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή», έγραψε στο Facebook ο Αντώνης Καρπετόπουλος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μία φωτογραφία του εκλειπόντος.

Το θρυλικό δίδυμο που άλλαξε την αθλητική ενημέρωση

Λίγα δημοσιογραφικά δίδυμα στην Ελλάδα έχουν καταφέρει να αφήσουν τόσο έντονο και διαχρονικό αποτύπωμα όσο ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Αντώνης Πανούτσος. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, οι δυο τους συνθέτουν ένα μοναδικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό «πάντρεμα», που ξεπέρασε κατά πολύ τα στενά όρια του αθλητικού ρεπορτάζ.

Η συνεργασία τους ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 από το ραδιόφωνο του ΣΠΟΡ FM, όπου η καθημερινή τους εκπομπή εξελίχθηκε γρήγορα σε φαινόμενο. Αντί για την κλασική, ξύλινη αθλητική ανάλυση, οι δύο δημοσιογράφοι έφεραν στον αέρα το βρετανικό φλέγμα, τον αυτοσαρκασμό, τις αναφορές στον κινηματογράφο, τη μουσική και την επικαιρότητα, δημιουργώντας έναν δικό τους κώδικα επικοινωνίας με τους ακροατές.

Η χημεία τους μεταφέρθηκε με την ίδια επιτυχία και στην τηλεόραση, μέσα από ιστορικές εκπομπές όπως το «Μπαμ και Κάτω» στον ΣΚΑΪ, το «Super Μπάλα» στο MEGA, αλλά και τις μεγάλες διοργανώσεις Μουντιάλ και Euro.

Παράλληλα, συμπορεύτηκαν και σε επόμενα ραδιοφωνικά και διαδικτυακά εγχειρήματα, όπως στον Sport24 Radio και τον bwinΣΠΟΡ FM, αποδεικνύοντας πως η ατάκα, το χιούμορ και η βαθιά γνώση του αντικειμένου παραμένουν το μυστικό της διαχρονικής τους επιτυχίας, διαμορφώνοντας μια ολόκληρη σχολή στην ελληνική αθλητική δημοσιογραφία.

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