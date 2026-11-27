Μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής ανακοίνωσε η Stellantis, η οποία περιορίζει δραστικά την εργοστασιακή της παρουσία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, δεσμευόμενη να επενδύσει περισσότερο στην εξέλιξη σπορ αυτοκινήτων παραγωγής.

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