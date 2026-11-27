Stellantis: Φεύγει από τους αγώνες αλλά υπόσχεται γρήγορα αυτοκίνητα
Μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής ανακοίνωσε η Stellantis, η οποία περιορίζει δραστικά την εργοστασιακή της παρουσία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, δεσμευόμενη να επενδύσει περισσότερο στην εξέλιξη σπορ αυτοκινήτων παραγωγής.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής ανακοίνωσε η Stellantis, η οποία περιορίζει δραστικά την εργοστασιακή της παρουσία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, δεσμευόμενη να επενδύσει περισσότερο στην εξέλιξη σπορ αυτοκινήτων παραγωγής.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:08 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Κίνα και Ρωσία με βοηθούν με τον πόλεμο στο Ιράν
12:04 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας
11:53 ∙ WHAT THE FACT
Η Γη έχει αποκτήσει νέο φεγγάρι εδώ και 7 μήνες - Γιατί σε λίγες ημέρες θα εξαφανιστεί
10:54 ∙ WHAT THE FACT
Άνοιξε σταμματική οπή στον Ήλιο προς τη Γη: Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας
10:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος
10:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη
09:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πέθανε ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς
08:11 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ