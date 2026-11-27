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Τους σπουδαίους ηθοποιούς Δημήτρη Καλλιβωκά και Μάγδα Τσαγγάνη που έφυγαν σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 96 και 75 ετών αντίστοιχα, αποχαιρέτησε με ανάρτησή του στο Facebook, ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, στην ανάρτησή του αναφέρει: «Αντίο σπουδαίοι κι αγαπημένοι μας!!! Δημήτρης Καλιβωκας και Μάγδα Τσαγγανη.. Φύγατε την ίδια μέρα και αφήνετε πίσω σας την ωραία αύρα σας, την αγάπη σας για την τέχνη μας- μήνυμα για τους νέους μας ηθοποιούς, αφήνετε ευτυχώς έργο μέσα απο τις ταινίες και τις σειρές που θα σας βλέπουν οι επόμενες γενιές και κυρίως αφήνετε το οτι θα θυμόμαστε εμείς που ζήσαμε και παίξαμε μαζί σας πώς πρέπει να είναι ο ηθοποιός.. Πρώτα ΑΝΘΡΩΠΟΣ με ήθος πάνω απ όλα. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ κι εγώ προσωπικά που σας γνώρισα από κοντά κι αγκαλιάστηκαμε και δουλέψαμε μαζι, είμαι ευτυχισμένος που υπηρξατε στην ζωή μου και ομορφήνατε την πατρίδα μας με το περασμά σας».

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