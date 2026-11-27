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Οι πράξεις σαμποτάζ της Ρωσίας στην Ευρώπη έχουν ενταθεί και υπάρχει ο κίνδυνος να προκαλέσουν περιστατικό με μαζικές απώλειες είτε σκόπιμα είτε από λάθος υπολογισμό, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS).

Το IISS αξιολογεί την απειλή για την Ευρώπη από τα ρωσικά σαμποτάζ και την ευρωπαϊκή απάντηση. Στην έκθεση σημειώνεται ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας που βρίσκονται πίσω από τα σαμποτάζ παραμένουν μια «διαρκής απειλή» για την Γηραιά Ήπειρο. Το IISS εκτιμά ότι είναι ορατός ο κίνδυνος ενός περιστατικού με μαζικές απώλειες στην Ευρώπη και αυτό θα καθορίσει τους όρους της ευρωπαϊκής αντίδρασης έναντι της Μόσχας «με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ενεργούν υπό πίεση και, ενδεχομένως, διχασμένες».

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν στοχεύσει κρίσιμες ευρωπαϊκές υποδομές – σιδηροδρόμους, ενεργειακά δίκτυα και αμυντικές βιομηχανίες-, από τις οποίες εξαρτάται η πολεμική στήριξη της Ουκρανίας. Στο πλαίσιο της ευρύτερης εκστρατείας της Ρωσίας, το Κρεμλίνο έχει καταφύγει σε σαμποτάζ και εκφοβισμό για να αυξήσει το κόστος της υποστήριξης των Ευρωπαίων, χωρίς όμως να ξεπεράσει το όριο και να περάσει στην ένοπλη σύγκρουση.

Η Ρωσία έχει επιδιώξει ενεργά να εκμεταλλευτεί τις υπάρχουσες διαιρέσεις εντός των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ωστόσο η στρατηγική της Ρωσίας έχει μέχρι στιγμής αποτύχει στον βασικό στόχο της, να αποτρέψει την ευρωπαϊκή στήριξη στο Κίεβο. Η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία συνεχίζεται και ο ευρωπαϊκός επανεξοπλισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στοιχεία του IISS δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 12,6% σε πραγματικούς όρους το 2025, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 3%. Ταυτόχρονα το ΝΑΤΟ έχει επεκτείνει την επιτήρηση της Βαλτικής Θάλασσας και της ανατολικής πτέρυγας στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε έναν Οδικό Χάρτη Αμυντικής Ετοιμότητας και, έπειτα από έκθεση του Σάουλι Νιινίστο, πρώην προέδρου της Φινλανδίας, σχετικά με την ετοιμότητα και την επίδραση της ΕΕ, δρομολόγησε τη Στρατηγική της Ένωσης για την Ετοιμότητα.

Οι εθνικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν απελάσει αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών, έχουν συλλάβει άτομα που λειτουργούν ως πληρεξούσια της Μόσχας και σε ορισμένα περιστατικά έχει προχωρήσει σε κλείσιμο ρωσικών προξενείων. Σύμφωνα με το IISS, τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις ευρωπαϊκές χώρες εμποδίζουν τις ρωσικές επιχειρήσεις και περιορίζουν τις συνέπειες μίας επίθεσης. Ωστόσο δεν έχουν λειτουργεί αποτρεπτικά για τη Ρωσία. Το IISS υποστηρίζει ότι αυτό θα γίνει μόνο εάν τα μέτρα προστασίας ληφθούν σε πανευρωπαϊκή κλίμακα και υπάρχει συντονισμένη απάντηση στη Μόσχα.

«Το βασικό ερώτημα για την Ευρώπη είναι αν μπορεί να μετατρέψει μια σειρά εθνικών αποφάσεων, που ελήφθησαν ως απάντηση σε συγκεκριμένα περιστατικά, σε μια πανευρωπαϊκή στρατηγική που θα περιορίζει τη ρωσική δράση, προτού μια επιχείρηση που θα διεξαχθεί από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών ή από πληρεξούσιους τους προκαλέσει συμβάν με μαζικές απώλειες ή διακόψει τις γραμμές εφοδιασμού του στρατού προς την Ουκρανία», ανέφερε το IISS.

Αμερικανοί στρατιώτες, που αποτελούν μέρος της ΝΑΤΟϊκής δύναμης, παρατάσσονται στην αεροπορική βάση «Μιχαήλ Κογκαλνιτσέανου», κοντά στη λιμενική πόλη Κονστάντα της Μαύρης Θάλασσας, στην ανατολική Ρουμανία, την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022. AP

Τα βασικά συμπεράσματα

Η έκθεση σημειώνει ότι το Κρεμλίνο πιθανώς συντονίζει τις προτεραιότητες των σαμποτάζ αλλά οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν την αρμοδιότητα για τις επιμέρους επιχειρήσεις στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφανίζονται κατά κύματα που επικεντρώνονται σε χώρες και τομείς στρατηγικής σημασίας και διεξάγεται μέσω πολλαπλών επιπέδων μεσαζόντων και αντιπροσώπων.

Παράλληλα είναι πολύ πιθανό ότι η Γερμανία και η Πολωνία θα παραμείνουν τα κράτη που θα αποτελούν τον κύριο στόχο της Ρωσίας, καθώς τα δίκτυα μεταφορών τους είναι ζωτικής σημασίας για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας. Οι επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών, ειδικά στρατιωτικο-βιομηχανικών και μεταφορικών, αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ των καταγεγραμμένων περιστατικών μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Σεπτεμβρίου 2026.

Το IISS υποστηρίζει ότι είναι πολύ πιθανόν κάποιες δυνάμεις που λειτουργούν ως πληρεξούσιες της Ρωσίας στην Ευρώπη να έχουν αποκτήσει έχουν αποκτήσει μεγαλύτερες ικανότητες. Ωστόσο οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να εκτελούνται από ανειδίκευτους νεοσύλλεκτους. Παρατηρείται βέβαια μια ομάδα ημι-ειδικευμένων ατόμων να χρησιμοποιεί πλέον πιο σύνθετες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με χρονοδιακόπτες και τηλεχειριζόμενους πυροκροτητές.

Οι συλλήψεις απομακρύνουν τους πληρεξούσιους, αλλά είναι εξαιρετικά απίθανο να αποτρέψουν τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών που δίνουν τις εντολές. .Οι ρωσικές δολιοφθορές στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί, παρά τη μείωση του συνολικού αριθμού καταγεγραμμένων περιστατικών. Κατά τη διάρκεια των 12 μηνών έως τον Σεπτέμβριο του 2026, τα περιστατικά δολιοφθορών αυξήθηκαν κατά 16%. Η χρήση εμπρησμών και εκρηκτικών υλών σχεδόν διπλασιάστηκε.

Οι δολιοφθορές δεν έχουν ακόμη επιτύχει στρατηγικό αποτέλεσμα, αλλά είναι πιθανό να συμβεί περιστατικό με μαζικές απώλειες, καθώς το περιθώριο για λανθασμένους υπολογισμούς στενεύει. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε κρίσιμες υποδομές και έχουν αυξήσει το κόστος για την προστασία αυτών των υποδομών. Βέβαια δεν έχει μειωθεί η ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία. «Μια μεμονωμένη επιχείρηση που θα προκαλούσε θανάτους ή παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας θα οδηγούσε σε απαιτήσεις για αντίποινα και πιθανόν θα έφερνε στο φως τις διαιρέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων», υποστηρίζει το IISS.

Οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις στον μη συμβατικό πόλεμο της Ρωσίας έχουν επιφέρει ορισμένο τακτικό κόστος, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν αλλάξει τους υπολογισμούς του Κρεμλίνου. Οι διασυνοριακές έρευνες προσφέρουν μια οδό για την αποδυνάμωση των στρατολογητών, των διαμεσολαβητών και της χρηματοδότησης. Οι διπλωματικές κυρώσεις και η δημόσια απόδοση ευθυνών δεν έχουν δείξει αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τη Ρωσία. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται σε κάθε περιστατικό ρωσικού σαμποτάζ ξεχωριστά. Παρά τις πρόσφατες επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων στην Εσθονία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία, καμία κυβέρνηση δεν έχει θέσει «κόκκινες γραμμές», καθώς η κύρια αντίδραση είναι η ανησυχία για κλιμάκωση της έντασης.