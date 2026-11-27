Ο Ντόναλντ Τραμπ, δεξιά, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, στο κέντρο, και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνουν για μια τριμερή συνάντηση στη Βίλα Kylin την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026, στο Σενζέν της Κίνας.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία της μεταβίβασης πληροφοριών από την Κίνα και τη Ρωσία στο Ιράν την ώρα που, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, οι σύμμαχοι της Τεχεράνης έχουν συμβάλει με τον τρόπο αυτόν στη στόχευση των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή κατά τον πόλεμο από τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατά του Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο πόλεμος στο Ιράν συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τριμερούς συνάντησης κορυφής με τους ομολόγους του της Κίνας και της Ρωσίας Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η συνάντησή μου με τον πρόεδρο Σι ήταν μια απίστευτη συνάντηση. Πιστεύω ότι πολύ λίγο έχουν αναμειχθεί σε ό,τι αφορά το Ιράν. Μπορεί να έχουν αναμειχθεί...για μένα, ανάμειξη σημαίνει να ανοίξουν πυρ και όχι να μεταβιβάσουν κάποιες πληροφορίες. Κι εμείς, παρεμπιπτόντως, κάνουμε το ίδιο», είπε ο Τραμπ.

Σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση πληροφοριών από τη ρωσική πλευρά, ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι δίνουν πολλές».

Η Μόσχα και το Πεκίνο θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν και «πιστεύω ότι, υπ' αυτήν την έννοια, με βοηθούν», πρόσθεσε.