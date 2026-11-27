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Πρωτοφανής βροχόπτωση έπληξε την Πέμπτη την Νέα Υόρκη, καταρρίπτοντας ρεκόρ 20 ετών για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Η σφοδρή καταιγίδα, η οποία σάρωσε τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, άφησε χωρίς ρεύμα περισσότερα 900.000 σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), στο Σέντραλ Παρκ καταγράφηκαν 1,82 ίντσες βροχής έως την Πέμπτη.

Πρόκειται για την πιο βροχερή Ημέρα των Ευχαριστιών από το 2006, όταν είχαν πέσει 1,72 ίντσες, αλλά και για τη ισχυρότερη βροχόπτωση που έχει σημειωθεί αυτήν την ημέρα στο πάρκο από το 1870.

Οι άνεμοι έφτασαν τα 65 μίλια την ώρα

Σε ορισμένες περιοχές της πολιτείας, οι άνεμοι έφτασαν τα 65 μίλια την ώρα, καθώς η κακοκαιρία έπληξε την Νέα Υόρκη και τις γύρω περιοχές.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης το βράδυ της Τετάρτης, προτρέποντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Ταξιδιωτική προειδοποίηση εξέδωσε και ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι, ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών. «Δεν υπάρχει προορισμός που να αξίζει την ασφάλειά σας», ανέφερε, επικαλούμενος τους ισχυρούς ανέμους και τον κίνδυνο πλημμυρών.

Οι επιπτώσεις της καταιγίδας επεκτάθηκαν σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής ακτής

Οι επιπτώσεις της καταιγίδας που έπληξε την Νέα Υόρκη επεκτάθηκαν σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής ακτής.

Σύμφωνα με το poweroutage.us, σε περισσότερα από 900.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα το βράδυ της Πέμπτης.

Στην Πενσυλβάνια, σε περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ στο Νιου Τζέρσεϊ και στο Μέριλαντ τουλάχιστον 176.000 και 140.000 ακίνητα αντίστοιχα έμειναν χωρίς ρεύμα.

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, περίπου 72.000 άτομα πέρασαν την Ημέρα των Ευχαριστιών χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Την ίδια στιγμή, δύο κάτοικοι της Νέας Υόρκης διασώθηκαν από τα αυτοκίνητά τους το πρωί της Πέμπτης, αφού είχαν παγιδευτεί από τα ορμητικά νερά.

Το σφοδρό καιρικό φαινόμενο έπληξε επίσης αμέτρητες κοινότητες από τη Βόρεια Καρολίνα έως το Νιου Τζέρσεϊ, προκαλώντας αποκλεισμούς δρόμων και επείγουσες επιχειρήσεις διάσωσης ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους.

Σοβαρά προβλήματα και στις αεροπορικές μετακινήσεις

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς περισσότερες από 2.200 πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ καθυστέρησαν, ενώ πάνω από 400 ακυρώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με το FlightAware.

Οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν επίσης στην αναβολή της Παρέλασης της Ημέρας των Ευχαριστιών της Macy’s για το Σάββατο, γεγονός που συμβαίνει πρώτη φορά στην ιστορία της, η οποία πραγματοποιείται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

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