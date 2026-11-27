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Αναβολή για τις 4 Οκτωβρίου 2027 έλαβε η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού τον Φεβρουάριο 2022, για οπαδικά κίνητρα.

Την αναβολή ζήτησε ο συνήγορος του πρώτου κατηγορούμενου, αίτημα που έγινε δεκτό από το δικαστήριο και πρόκειται για την τρίτη αναβολή της δίκης σε β' βαθμό.

Παρόντες ήταν και οι 12 κατηγορούμενοι, που με όπλα όπως σφυρί, μαχαίρι τύπου καράμπιτ, δρεπάνι, ξύλινο στειλιάρι, σιδερένιο γκλομπ αλλά και με κλοτσιές και μπουνιές, επιτέθηκαν στον Άλκη και σε τέσσερις φίλους του, την ώρα που κάθονταν στα σκαλιά μίας πολυκατοικίας, στην οδό η οποία πλέον φέρει το όνομα του νέου που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.

Η υπόθεση συνεχίστηκε σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, ύστερα από διακοπή που είχε λάβει τον περασμένο μήνα. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, αφού ο τέως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης, είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Συγκεκριμένα, είχε διαφωνίσει για τη μετατροπή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από άμεσο σε ενδεχόμενο δόλο, αλλά και για την ενοχή τριών εκ των καταδικασθέντων ως συνεργοί

Συνολικά για την υπόθεση κατηγορούνται 12 άτομα, οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή με ξεχωριστές ποινές. Επτά από τους κατηγορούμενους έχουν λάβει ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούνται ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Η δίκη για τους περισσότερους κατηγορούμενους γίνεται από μηδενική βάση, χωρίς το Δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης).

Μητέρα Άλκη: «Άντεξα την απώλεια του παιδιού μου, θα ανέξω και τις αναβολές»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, η μητέρα του Άλκη Καμπανού, Μελίνα Κακουλίδου, είπε: «Άντεξα την απώλεια του παιδιού μου, θα αντέξω και τις αναβολές του δικαστηρίου».

«Είμαι εδώ όσες φορές και αν χρειαστεί και θα είμαι εδώ για να δικαιώσω τη μνήμη του Άλκη και να μην κλάψει άλλη μάνα άδικα το παιδί της», συμπλήρωσε.

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