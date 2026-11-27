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Διαλευκάνθηκε το περιστατικό με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε κάδο απορριμμάτων στο κέντρο της Πάτρας, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

Όπως αναφέρει το thebest.gr, πρόκειται για εκπαιδευτικό σκελετό τον οποίο κατείχε γιατρός για πολλά χρόνια, από τότε που ήταν φοιτητής.

Ο σκελετός βρισκόταν στο σπίτι που έμενε, στο οποίο πραγματοποιούνται εργασίες ανακαίνισης, με τα κόκαλα να βρίσκονται στον κάδο απορριμμάτων κατά λάθος.

Εργάτες που απομάκρυναν παλαιά αντικείμενα από τον χώρο φέρονται να πέταξαν μαζί με αυτά και τα οστά, χωρίς να αντιληφθούν τη φύση τους.

Υπενθυμίζεται ότι τα οστά εντόπισε το βράδυ της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου μια γυναίκα, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Μιαούλη, ειδοποιώντας αμέσως την Αστυνομία.

Τα οστά εκτιμάται ότι ήταν 30 ετών ενώ ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

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