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Τη θλίψη του για το θάνατο του δημοσιογράφου, Αντώνη Πανούτσου, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Αναλυτικά αναφέρει:

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Αντώνη Πανούτσο, έναν από τους κορυφαίους Έλληνες αθλητικούς δημοσιογράφους. Τον γνώρισα αρχικά μέσα από τα κείμενά του και, εδώ και αρκετά χρόνια, προσωπικά. Εκτιμούσα ιδιαίτερα το κοφτερό μυαλό του, το πηγαίο χιούμορ του και τον αντισυμβατικό τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα.

Ο Αντώνης Πανούτσος είχε τη σπάνια ικανότητα να γράφει για ποδόσφαιρο και να μιλά, στην ουσία, για την Ελλάδα. Και, πάνω απ’ όλα, είχε το θάρρος της γνώμης του. Δεν δίστασε ποτέ να πει δημόσια αυτό που πίστευε.

Ούτε όταν, στα 70 του, αποφάσισε να συστρατευθεί με τη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζοντας ότι πολλοί θα τον έκριναν γι’ αυτή του την επιλογή.

Θα τον θυμάμαι πάντοτε με πολλή εκτίμηση. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους. Καλό ταξίδι, Αντώνη.

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