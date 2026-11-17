Snapshot Δύο υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο εν μέσω ισχυρού καιρικού συστήματος στις δυτικές ΗΠΑ.

Το σύστημα κακοκαιρίας χαρακτηρίζεται ως επίπεδο 2 και ενδέχεται να αναβαθμιστεί σε επίπεδο 3, με έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή από την Τρίτη το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με κορύφωση την Τετάρτη και Πέμπτη.

Οι βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν τοπικές πλημμύρες, αιφνίδιες πλημμύρες, λασποροές και κατολισθήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν υποστεί πρόσφατες πυρκαγιές.

Υπάρχει κίνδυνος ορισμένοι δρόμοι να γίνουν απροσπέλαστοι λόγω πλημμυρών ή ζημιών στο οδικό δίκτυο. Snapshot powered by AI

Δύο υδροστρόβιλοι εντοπίστηκαν τη Δευτέρα να στροβιλίζονται στην επιφάνεια του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, καθώς ένα ισχυρό σύστημα κακοκαιρίας πλήττει τις δυτικές ΗΠΑ.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε εν μέσω μιας σειράς καταιγίδων που αναμένεται να φέρουν ισχυρές βροχοπτώσεις, ξαφνικές πλημμύρες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανές κατολισθήσεις με μεταφορά φερτών υλικών στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

A pair of waterspouts were spotted Monday dancing on the San Francisco Bay as part of a massive storm system walloping the West. https://t.co/RviVgDRkJH — ABC News (@ABC) November 17, 2026

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ABC7 Eyewitness News, Ντρου Τούμα, πρόκειται για μια ισχυρή κακοκαιρία επιπέδου 2 στην ειδική κλίμακα εκτίμησης επιπτώσεων των καιρικών φαινομένων του σταθμού ABC7, η οποία ενδέχεται να αναβαθμιστεί σε επίπεδο 3 όσο πλησιάζει στην περιοχή.

Σε ενημέρωση για την πρόγνωση που δημοσιοποιήθηκε πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτίμησε ότι το επόμενο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Τρίτης και να διατηρηθεί έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τις σημαντικότερες επιπτώσεις να αναμένονται την Τετάρτη και την Πέμπτη. Οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα σε όλη την περιοχή μέχρι και το Σαββατοκύριακο.

Οι μέτριες έως ισχυρές βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ οι περιοχές που έχουν πληγεί πρόσφατα από πυρκαγιές αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιων πλημμυρών, λασποροών και κατολισθήσεων με μεταφορά φερτών υλικών.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ορισμένοι δρόμοι ενδέχεται να καταστούν απροσπέλαστοι εξαιτίας πλημμυρών ή ζημιών στο οδικό δίκτυο.